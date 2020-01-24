Yazar Tanpınar’ın hatıraları Beyoğlu’nda yaşatılıyor

Beyoğlu Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen "Edebiyatın İzinde Beyoğlu" projesi ile Beyoğlu'nda yaşamış olan yazarların evlerine bilgilendirme tabelaları asılıyor. Proje kapsamında Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Beş Şehir gibi klasikleşen kitapların yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefatının 58. yıl dönümünde Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan evine bilgilendirme tabelası asıldı. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

AHMET HAMDİ TANPINAR'I RAHMETLE ANIYORUZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun edebiyat coğrafyasının haritasını oluşturmak açısından projenin önemli olduğunu belirterek, "Bugün Türk edebiyatının önder şahsiyetlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefatının yıl dönümü münasebetiyle Beyoğlu Belediyesi olarak Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğüyle birlikte bir anma programı ve yaşadığı apartmanın kapısına onun hatırasını devam ettirecek şekilde tabela asma programında beraberiz.

İstanbul'un Beyoğlu'nun önde gelen ve edebiyatta ekol olan Ahmet Hamdi Tanpınar değerlerinden biridir. Buna biz Beyoğlu'nun edebiyat coğrafyası adını koyarak bu projeye böyle başladık. Beyoğlu'nun tüm kültür haritasını bu şekilde şahsiyetlerini, eserlerini anmak üzere bu tür yaşadıkları binalarının önüne tabela asmak suretiyle çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı rahmetle anıyoruz" dedi.