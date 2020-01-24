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Mutlaka izlenmesi gereken en iyi listesi

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sinema sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla yapıldı. ise bunların başında geliyor. Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz aksiyon filmlerinin büyük payı var. Yedinci sanatın geniş kitlelere yayılmasında ve insanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmlerinin oldu. Teknoloji geliştikçe gerçekçilik dozu da artan ve özel efekt desteğiyle daha da etkileyici hale gelen biz izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor. Peki en iyi aksiyon filmleri neler? İşte ölmeden önce en iyi 40 aksiyon filmi...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:02
Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sinema sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla yapıldı. ise bunların başında geliyor. Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz aksiyon filmlerinin büyük payı var. Yedinci sanatın geniş kitlelere yayılmasında ve insanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmlerinin oldu. Teknoloji geliştikçe gerçekçilik dozu da artan ve özel efekt desteğiyle daha da etkileyici hale gelen biz izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor. Peki en iyi aksiyon filmleri neler? İşte ölmeden önce en iyi 40 aksiyon filmi...

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi

Terminator 2 (Terminator 2: Mahşer Günü, 1991)

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Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi

The Bourne Ultimatum, (Son Ültimatom, 2007)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi

Leon (Sevginin Gücü, 1994)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi

Lethal Weapon (Cehennem Silahı, 1987)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi

Mad Max: Fury Road, (Çılgın Max: Öfkeli Yollar, 2015)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi

Kill Bill (2003)

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