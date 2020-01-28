Grammy’ye Billie Eilish damgası

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende, 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül aldı. 62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta Staples Center'da düzenlenen törende sahiplerini buldu. Sunuculuğunu ABD'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant da anıldı.



'BU GECE SENİN İÇİN'

Şarkıcı Lizzo, açılıştaki performansına "Bu gece senin için Kobe" sözleriyle başladı. Eski ABD Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama da Grammy'ye layık görüldü. Obama'nın "Becoming" kitabının sesli versiyonu "En İyi Sözsel Albüm" ödülünü aldı.



'SAVAŞA HAYIR'

Grammy töreni öncesi katılımcılar kırmızı halıda siyasi mesajlar da verdi. Model ve oyunculuk yapan Megan Pormer'in ABD ve İran bayraklarından yapılan ve üzerinde "İran ile savaşa hayır" yazan elbisesi ve şarkıcı ve söz yazarı Joy Villa'nın üzerinde "Trump 2020" yazan kırmızı elbisesi dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU