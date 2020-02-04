Atatürk’ü Anma Töreni’ndeki mesajlar liseli gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım'da 2019'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Töreninde yaptığı konuşma, kitapçık haline getirildi. İletişim Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için ortaya koyduğu vizyonun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik mesajlarının Türkiye genelindeki lise öğrencilerine ulaşması amaçlandı.

Kitapçıkta şu mesajlar öne çıktı: Bundan bir asır önce İstiklal Harbini başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden biridir.

Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır.

Türkiye'nin geçtiği tarihi süreçte iktidarıyla muhalefetiyle, bilaistisna her kesimden insanımızla ne yapmamız gerektiğini, Gazi Mustafa Kemal'in şu sözü gayet güzel açıklıyor:

"HATTI MÜDAFA YOKTUR, SATHI MÜDAFA VARDIR."

Bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını, kendi hesabını, kendi kârını düşünme lüksü yoktur.

Hep birlikte önce, ülkemizin bu cendereden güçlenerek çıkması, ardından da hedeflerine ulaşması için çalışmamız gerekiyor.

Bu mücadeleyi, her bir insanımız kendi bulunduğu yerde, kendi bulunduğu mevzide, her vazifesinde, kendi sorumluluk alanında verecektir.

Hepimiz de işimizi en iyi şekilde yapacağız. Vatan sathının her bir karışında bunu başardığımızda, Allah'ın izniyle, ülkemizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselesi yoktur.

Türkiye'nin asıl gücü ne topudur, ne tüfeğidir, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü, insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir.

Biz hep birlikte tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine indiğimizde, siyasi, ekonomik ve askeri olarak istedikleri kadar güçlü̈ olsun, kimsenin karsımızda dayanabilmesi mümkün değildir. Sadece son birkaç̧ yılda, bu gerçeği hep beraber defalarca yaşadık.

Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz içindeki son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyetine ve onun kurucusuna sahip çıkmak, elbette hepimizin görevidir. Ancak, bunu yaparken, geçmişe, özellikle de Osmanlı'ya haksızlık etmemek gerekiyor. Söğüt'te dikilen Osmanlı çınarı, 600 yıl boyunca, 3 kıta 7 iklimde şanla, şerefle, adaletle, başarıyla yasamıştır. Cumhuriyetimizi, Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerinde kurduk.

Tarihimiz, bizim yörüngemizdir. Yörüngeden çıkan bir gök cismi nasıl sonsuz karanlık içinde kaybolmaya ve muhtemelen yok olmaya mahkûmsa, toplumlar da öyledir. Türk milletini kendi tarih yörüngesinden çıkartmak için geçmişiyle bağını kopartmaya çalışanların amacı da budur.

Cumhuriyete sahip çıkmak ve Cumhuriyeti bize emanet edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, dünyanın en üst ligine çıkartmakta da kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da, anmak da böyle olur.