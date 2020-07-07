SABAH, müzeleştirme çalışmalarına ara verilmesine neden olan Ebabil kuşlarını görüntüledi

EBABİL KUŞLARI İLKBAHARDA GÖRÜLMEYE BAŞLIYOR, SONBAHARDA GÜNEYE GÖÇ EDİYOR!

Ebabil kuşunun, Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başladığı, sonbaharda güneye göç ettiği biliniyor. Ebabil kuşu tüm canlılardan kaçmaya çalıştığı ve bunun için hızlı ve çevik bir vücut yapısına sahip olduğu biliniyor.

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ERSOY: "KULENİN DIŞ BAKIMINA KUŞLARIN GÖÇME VAKTİNE KADAR ARA VERİYORUZ.."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'ndeki müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm olacağını açıkladı.

Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EBABİL KUŞU NEDİR?

Kuran-Kerim'de de yer alan kuş Ebabil kuşlarının Kabe'yi yıkmak için gelen; dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olduğu ifade ediliyor.

Ebabil kuşu, diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramaz. Ebabil Kabe'yi yıkmaya giden Ebrehe ordusunu ayak ve gagalarından attıkları taşlarla bozguna uğratan kuşlar olarak bilinir.

EBABİL KUŞU UÇARKEN UYUR, GECELERİ GÖRÜR

Ebabil kuşu 16–17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür.

Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar.

KIŞ AYLARINDA AFRİKA'YA GÖÇERLER

Türkiye'de ise bu türlerden 4 tanesi yaşamaktadır. Bu kuşlar göçmen kuşlar arasında yer almaktadır. Türkiye soğuk olduğu için kış aylarında Afrika'ya göçerler. İlkbaharın sonuna doğru da tekrar Türkiye'ye gelir. Ebabil kuşlarının ortalama ömür süreleri ise 27 yıldır. Yuvalarını kalabalık yerlere yapmazlar. Çıkardıkları sesler ve görüntüsüyle görenleri adeta büyülemektedir. Genellikle şehirlerde yaşayan bu kuş türü, kırlangıç kuşuyla benzediği için zaman zaman karıştırılmaktadır. Ebabil kuşu yaşam sürelerinin yüzde 90'ınını havada süzülerek geçirirler. Ebabil kuşlarının çok sayıda türü vardır. Bir yılda yaklaşık 200 bin km. uçar. Tek eşlidir. Eşler, biri ölene kadar çoğunlukla ayrılmazlar. Yavru besleyen bir yetişkin günde 10 bin böcek yiyebilir.

"GALATA, KUŞLARIN YUVASI OLMAYA DEVAM EDECEK."

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vakıf medeniyetinin, her tür canlıyı korumak ve yaşatmak için var olduğu bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bin yıllık vakıf medeniyetimizin kurumsal varisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ezelden vakıf olduğumuz bu misyonla hareket etmektedir. Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel yer verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek."

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