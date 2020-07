Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve şarkı sözleri burada! Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım kolay akor

Türk müziğinde iz bırakan Türküler arasındaki yerini alan, usta isim Aşık Veysel'e ait Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısı bugüne kadar milyonlar tarafından dinlendi. Gönüllere dokunan bu türküyü dinlemekle kalmayıp aynı zamanda çalmak isteyen vatandaşlar Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve şarkı sözlerini araştırıyor. Aslında Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü gitar ile ister orijinal tonda, ister transpoz edilmiş akorlar ile çok kolay bir şekilde çalınabiliyor. Peki, bu sevilen şarkı Uzun İnce Bir Yoldayım Akorları nasıl diziliyor? Bu başlık altında Aşık Veysel'e ait Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve sözlerini bulabilir gitarınızla kolayca çalabilirsiniz. İşte, Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım akorları...

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM AKOR (VERSİYON 1)

Dm Gm C Dm F Gm C Dm Uzun ince bir yoldayım Dm Gm C Dm F Gm C Dm Gidiyorum gündüz gece C G Bilmiyorum ne haldeyim F Gm Gidiyorum gündüz gece Dm C Dm Dm Gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy Dm Gm C Dm F Gm C Dm Dünyaya geldiğim anda Dm Gm C Dm F Gm C Dm Yürüdüm hayli zamanda C G İki kapılı bir handa F Gm Gidiyorum gündüz gece Dm C Dm Dm Gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy Dm Gm C Dm F Gm C Dm Şaşar Veysel iş bu hale Dm Gm C Dm F Gm C Dm Gah ağlayı gahı güle C G Yetişmek için menzile F Gm Gidiyorum gündüz gece Dm C Dm Dm Gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy

Gesi Bağları akor ve sözleri: Gesi Bağları türküsü kolay akorları (Anonim türkü)

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM AKOR (VERSİYON 2)

Am G Am Dm G Am Uzun ince bir yoldayım Am G Am Dm G Am Gidiyorum gündüz gece G Bilmiyorum ne haldeyim Dm Am Gidiyorum gündüz gece G F G Am Gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy Am G Am Dm G Am Dünyaya geldiğim anda Am G Am Dm G Am Yürüdüm aynı zamanda G İki kapılı bir anda Dm Am Gidiyorum gündüz gece G F G Am Gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy Am G Am Dm G Am Şaşar Veysel işbu hale Am G Am Dm G Am Gah ağlayı gah inleyi G Yetişmek için menzile Dm Am Gidiyorum gündüz gece G F G Am Gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy

Nalan akor ve şarkı sözleri: Emir Can İğrek Nalan akorları kolay ve orijinal ton