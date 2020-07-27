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akor ve şarkı sözleri burada! Uzun İnce Bir Yoldayım kolay akor

şarkısı ile her zaman aşıkların ve müzikseverlerin ruhunu okşuyor. Aşık Veysel tarafından seslendirildiğinden bu yana, hem amatör hem de profesyonel bir çok sanatçı tarafından Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısı yorumlandı. Bu sanatçılar arasında ve da yer alıyor. Bu şarkıyı çalmak ve söylemek isteyen vatandaşlar da Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve sözlerini araştırıyor. Peki, Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısı gitar ile nasıl çalınır ve Uzun İnce Bir Yoldayım akor dizilişi nasıl? Aşağıda, Türk müziğinin ustası Aşık Veysel'e ait Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve şarkı sözleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 01:22 ABONE OL
Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve şarkı sözleri burada! Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım kolay akor

Türk müziğinde iz bırakan Türküler arasındaki yerini alan, usta isim Aşık Veysel'e ait Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısı bugüne kadar milyonlar tarafından dinlendi. Gönüllere dokunan bu türküyü dinlemekle kalmayıp aynı zamanda çalmak isteyen vatandaşlar Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve şarkı sözlerini araştırıyor. Aslında Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü gitar ile ister orijinal tonda, ister transpoz edilmiş akorlar ile çok kolay bir şekilde çalınabiliyor. Peki, bu sevilen şarkı Uzun İnce Bir Yoldayım Akorları nasıl diziliyor? Bu başlık altında Aşık Veysel'e ait Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve sözlerini bulabilir gitarınızla kolayca çalabilirsiniz. İşte, Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım akorları...

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM AKOR (VERSİYON 1)

Dm    Gm   C     Dm         F  Gm  C Dm
Uzun ince bir yoldayım
Dm    Gm   C       Dm       F  Gm  C Dm
Gidiyorum gündüz gece
C          G
Bilmiyorum ne haldeyim 
F          Gm
Gidiyorum gündüz gece
Dm           C            Dm         Dm
Gündüz gece gündüz gece gündüz gece  oy
Dm    Gm   C      Dm         F  Gm  C Dm
Dünyaya geldiğim anda 
Dm    Gm   C      Dm         F  Gm  C Dm
Yürüdüm hayli zamanda 
C          G
İki kapılı bir handa
F         Gm
Gidiyorum gündüz gece
Dm          C           Dm           Dm
Gündüz gece gündüz gece gündüz gece  oy
Dm    Gm   C       Dm       F  Gm  C Dm
Şaşar Veysel iş bu hale
Dm    Gm   C     Dm         F  Gm  C  Dm
Gah ağlayı gahı güle
C             G
Yetişmek için menzile 
F         Gm
Gidiyorum gündüz gece 
Dm          C           Dm           Dm
Gündüz gece gündüz gece gündüz gece  oy
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UZUN İNCE BİR YOLDAYIM AKOR (VERSİYON 2)

Am        G         Am   Dm     G    Am      
Uzun ince bir yoldayım 
Am        G        Am   Dm     G    Am    
Gidiyorum gündüz gece
G      
Bilmiyorum ne haldeyim 
Dm        Am  
Gidiyorum gündüz gece
G           F           G           Am
Gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy

Am        G        Am   Dm     G    Am      
Dünyaya geldiğim anda 
Am        G       Am   Dm     G    Am 
Yürüdüm aynı zamanda
G
İki kapılı bir anda 
Dm        Am
Gidiyorum gündüz gece
G           F           G           Am
Gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy

Am        G         Am   Dm     G    Am      
Şaşar Veysel işbu hale 
Am        G        Am   Dm     G    Am
Gah ağlayı gah inleyi
G
Yetişmek için menzile 
Dm        Am 
Gidiyorum gündüz gece
G           F           G           Am
Gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy
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Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve şarkı sözleri burada! Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım kolay akor
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