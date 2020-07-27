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akor ve şarkı sözleri: Nalan akorları kolay ve orijinal ton

’e ait akor ve şarkı sözleri, her gün birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Eşsiz melodisi ve sözleri ile sevenlerin de vazgeçilmez bir parçası olan Nalan akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer almaktadır. Nalan akorları, orijinal ton ve kolay olmak üzere iki farklı versiyonda yer almaktadır. Aşağıda, hem Nalan kolay, baresiz akorları hem de orijinal ton akorlar yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 01:12 ABONE OL
Nalan akor ve şarkı sözleri: Emir Can İğrek Nalan akorları kolay ve orijinal ton

Nalan şarkısı, Türkiye'de neredeyse her müzikseverin dinlediğin bir parçadır. Sadece dinlemenin yanı sıra, gitar ile bu parçayı çalmak için de müzikseverler, Nalan akorları ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Orijinal olarak Emir Can İğrek'e ait olan Nalan şarkısı, Gm anahtar akoruna sahiptir. Ancak bu başlık altında, hem orijinal ton hem de kolay akorlar yer almaktadır. İşte, Emir Can İğrek Nalan akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İstediğiniz tondaki akorları kullanarak gitar ile Nalan parçasını çalabilirsiniz.

EMİR CAN İĞREK NALAN AKORLARI ORİJİNAL TON

Gm                         F       D#
Sana yanığım ama bu ateşi harlama, Nalan
Gm                                   F        D#
Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben orada
Cm                                                  Dm
Sen bahçesin ben kasırga çiçeklerin kopar burada yapma, Nalan
Cm                                              Dm
Ben karşının taksisiyim ömrünün hay aksisiyim olmaz Nalan

Gm                                               F
Bak ben yara gibiyim gönlünde bir yara gibiyim Nalan
                  D#                       Gm
Sal beni gideyim ömründe bir kara meleğim, Nalan
Gm                                                                           F
Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat nolur
                     D#
Sal beni gideyim, ömründe bir kara meleğim, Nalan

x2
Gm  Gm   F    D#

Cm                                                  Dm
Sen kıştasın ben boş soba, ayakların üşür burada yakma, Nalan
Cm                                              Dm
Sessiz konuş ne olursun ayıp olur kahrolursun olma, Nalan

Gm                                           F
Bak ben yara gibiyim gönlünde bir yara gibiyim, Nalan
                  D#                         Gm
Sal beni gideyim ömründe bir kara meleğim, Nalan
Gm                                        F
Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat nolur
                   D#                         Gm
Sal beni gideyim, ömründe bir kara lekeyim, Nalan
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EMİR CAN İĞREK NALAN KOLAY AKOR

Em                           D       C
Sana yanığım ama bu ateşi harlama, Nalan
Em                                      D        C
Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben orada
Am                                                   Bm
Sen bahçesin ben kasırga çiçeklerin kopar burada yapma, Nalan
Am                                              Bm
Ben karşının taksisiyim ömrünün hay aksisiyim olmaz Nalan

Em                                               D
Bak ben yara gibiyim gönlünde bir yara gibiyim Nalan
                   C                         Em
Sal beni gideyim ömründe bir kara meleğim, Nalan
Em                                          D
Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat nolur
                    C
Sal beni gideyim, ömründe bir kara meleğim, Nalan

x2
Em  Em   D    C

Am                                                        Bm
Sen kıştasın ben boş soba, ayakların üşür burada yakma, Nalan
Am                                                    Bm
Sessiz konuş ne olursun ayıp olur kahrolursun olma, Nalan

Em                                                D
Bak ben yara gibiyim gönlünde bir yara gibiyim, Nalan
                    C                        Em
Sal beni gideyim ömründe bir kara meleğim, Nalan
Em                                         D
Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat nolur
                   C                          Em
Sal beni gideyim, ömründe bir kara lekeyim, Nalan
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