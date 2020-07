Nalan akor ve şarkı sözleri: Emir Can İğrek Nalan akorları kolay ve orijinal ton

Nalan şarkısı, Türkiye'de neredeyse her müzikseverin dinlediğin bir parçadır. Sadece dinlemenin yanı sıra, gitar ile bu parçayı çalmak için de müzikseverler, Nalan akorları ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Orijinal olarak Emir Can İğrek'e ait olan Nalan şarkısı, Gm anahtar akoruna sahiptir. Ancak bu başlık altında, hem orijinal ton hem de kolay akorlar yer almaktadır. İşte, Emir Can İğrek Nalan akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İstediğiniz tondaki akorları kullanarak gitar ile Nalan parçasını çalabilirsiniz.

EMİR CAN İĞREK NALAN AKORLARI ORİJİNAL TON

Gm F D# Sana yanığım ama bu ateşi harlama, Nalan Gm F D# Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben orada Cm Dm Sen bahçesin ben kasırga çiçeklerin kopar burada yapma, Nalan Cm Dm Ben karşının taksisiyim ömrünün hay aksisiyim olmaz Nalan Gm F Bak ben yara gibiyim gönlünde bir yara gibiyim Nalan D# Gm Sal beni gideyim ömründe bir kara meleğim, Nalan Gm F Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat nolur D# Sal beni gideyim, ömründe bir kara meleğim, Nalan x2 Gm Gm F D# Cm Dm Sen kıştasın ben boş soba, ayakların üşür burada yakma, Nalan Cm Dm Sessiz konuş ne olursun ayıp olur kahrolursun olma, Nalan Gm F Bak ben yara gibiyim gönlünde bir yara gibiyim, Nalan D# Gm Sal beni gideyim ömründe bir kara meleğim, Nalan Gm F Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat nolur D# Gm Sal beni gideyim, ömründe bir kara lekeyim, Nalan

EMİR CAN İĞREK NALAN KOLAY AKOR

Em D C Sana yanığım ama bu ateşi harlama, Nalan Em D C Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben orada Am Bm Sen bahçesin ben kasırga çiçeklerin kopar burada yapma, Nalan Am Bm Ben karşının taksisiyim ömrünün hay aksisiyim olmaz Nalan Em D Bak ben yara gibiyim gönlünde bir yara gibiyim Nalan C Em Sal beni gideyim ömründe bir kara meleğim, Nalan Em D Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat nolur C Sal beni gideyim, ömründe bir kara meleğim, Nalan x2 Em Em D C Am Bm Sen kıştasın ben boş soba, ayakların üşür burada yakma, Nalan Am Bm Sessiz konuş ne olursun ayıp olur kahrolursun olma, Nalan Em D Bak ben yara gibiyim gönlünde bir yara gibiyim, Nalan C Em Sal beni gideyim ömründe bir kara meleğim, Nalan Em D Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat nolur C Em Sal beni gideyim, ömründe bir kara lekeyim, Nalan

