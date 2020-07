Hayat Bayram Olsa akor ve sözleri: Sevilen şarkı Hayat Bayram Olsa akorları kolay ve baresiz

Efsane şarkı Hayat Bayram Olsa akorları burada! Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatında en az bir kere duyduğu Hayat bayram olsa şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Hayat bayram olsa şarkısının akorları da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Hayat bayram olsa kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, birçok filmin de şarkısı olan Hayat bayram olsa akorları ve şarkı sözleri...

HAYAT BAYRAM OLSA AKOR

Am Am Şu dünyadaki en mutlu kişi Am E Mutluluk verendir E E Şu dünyadaki sevilen kişi E Am Sevmeyi bilendir Am Am Şu dünyadaki en bilge kişi Am E Kendini bilendir E E Şu dünyadaki en soylu kişi E Am İnsafa gelendir Am Bütün dünya buna inansa | Am Am E Bir inansa hayat bayram olsa | NAKARAT E İnsanlar el ele tutuşsa | E E Am Birlik olsa uzansak sonsuza | Am Am Şu dünyadaki en olgun kişi Am E Acıya gülendir E E Şu dünyadaki en zengin kişi E Am Gönül fethedendir Am Am Şu dünyadaki en üstün kişi Am E İnsanı sevendir E E Şu dünyadaki en soylu kişi E Am İnsafa gelendir NAKARAT

