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ve sözleri: Sevilen şarkı Hayat Bayram Olsa akorları kolay ve baresiz

Türk müziğinin efsaneleşen ve en çok dinlenen parçaları arasında yer alan ve şarkı sözleri, birçok müzik sever tarafından araştırılıyor. Kolay ve orijinal ton gitar akorları ile çalmaya müsait olan Hayat Bayram Olsa şarkısı, hem amatör hem de profesyonel olarak müzikle ilgilenen gitaristler tarafından araştırılıyor. Peki, Hayat Bayram Olsa şarkısı gitarla nasıl çalınır ve Hayat bayram olsa akorları nasıl bir dizilişe sahip? İşte, sevilen şarkı Hayat bayram olsa  hakkında detaylar ve Hayat bayram olsa akorları...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 20:51 Son Güncelleme: 28.7.2020 21:03 ABONE OL
Hayat Bayram Olsa akor ve sözleri: Sevilen şarkı Hayat Bayram Olsa akorları kolay ve baresiz

Efsane şarkı Hayat Bayram Olsa akorları burada! Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatında en az bir kere duyduğu Hayat bayram olsa şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Hayat bayram olsa şarkısının akorları da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Hayat bayram olsa kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, birçok filmin de şarkısı olan Hayat bayram olsa akorları ve şarkı sözleri...

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HAYAT BAYRAM OLSA AKOR

Am           Am
Şu dünyadaki en mutlu kişi 
Am            E
Mutluluk verendir 
E            E
Şu dünyadaki sevilen kişi 
E            Am
Sevmeyi bilendir 
Am           Am
Şu dünyadaki en bilge kişi 
Am           E
Kendini bilendir 
E            E
Şu dünyadaki en soylu kişi 
E           Am
İnsafa gelendir 

         Am
Bütün dünya buna inansa          |
Am          Am              E
 Bir inansa  hayat bayram olsa   | NAKARAT
         E
İnsanlar el ele tutuşsa          | 
E            E             Am
 Birlik olsa  uzansak sonsuza    |

Am           Am
Şu dünyadaki en olgun kişi 
Am         E
Acıya gülendir 
E            E
Şu dünyadaki en zengin kişi 
E             Am  
Gönül fethedendir 
Am           Am 
Şu dünyadaki en üstün kişi 
Am          E
İnsanı sevendir 
E            E
Şu dünyadaki en soylu kişi 
E           Am        
İnsafa gelendir

NAKARAT

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Hayat Bayram Olsa akor ve sözleri: Sevilen şarkı Hayat Bayram Olsa akorları kolay ve baresiz
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