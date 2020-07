Günah Benim akor ve sözleri: Sevilen şarkı Günah Benim akorları kolay ve orijinal ton

Farklı bir melodi ve müzik tarzına sahip olan ve her alanda dinlenen Günah Benim şarkısı akorları ile şarkı sözleri, müzik yapımı ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılmakta. Kolay bir ritme sahip olan Günah Benim şarkısının akorları da oldukça basit ve pratik. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz, Eypio ait Günah Benim kolay akor ve şarkı sözlerini bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte, Eypio şarkısı Günah Benim akorları ve şarkı sözleri...

Beni Sen İnandır akor ve sözleri: Sevilen şarkı Beni Sen İnandır akorları kolay ve baresiz

GÜNAH BENİM AKOR VE SÖZLERİ ORİJİNAL TON

Fm Cm Günah benim suç benim Fm Cm Kurdum bırak bu düş benim Fm Cm Bu kendime verdiğim rüşvetim C# Cm Dokunma elimde bi düşlerim var Fm Cm Yazarım derdimi kendime Fm Cm Kaderin benle bu derdi ne Fm Cm Fakir yar olmuyo zengine C# Cm Diyo davul bile dengi dengine Fm Cm Bak kalbimde cengime Fm Cm Yine kalmışım kendi kendime Fm Cm Sensin çare derdime C# Cm Verdim ömrümü vergine Fm Cm Yine kalmışım gece bir başına Fm Cm Bir başına girdim yılbaşına Fm Cm Dönmüşüm baktım en başına C# Cm Sarıldım bazen de yanlışıma N Fm Cm Hep azap mı faça kolunda Fm Cm Söyle yar kasap mı hep hesap mı Fm Cm Yapılan akılda yat mı kat mı C# Cm Club mü pub mı bu bi iltifat mı Fm Cm Gönlüm kaçak yanında inzibat mı Fm Cm Uzaktayım kopan da irtibattı Fm Cm Kalbindeki söyle kir mi pas mı C# Cm Bana yazdıran bu gece kick mi bass mı Fm Cm Kumar bi aşk mı devam mı pas mı Fm Cm Garip bi yas mı o afgan mı fas mı Fm Cm Yanlış mı rast mı hep de cana kast mı C# Cm Aşk deniz gören evdeki teras mı N

GÜNAH BENİM KOLAY AKOR

Am Em Günah benim suç benim Am Em Kurdum bırak bu düş benim Am Em Bu kendime verdiğim rüşvetim F Em Dokunma elimde bi düşlerim var Am Em Yazarım derdimi kendime Am Em Kaderin benle bu derdi ne Am Em Fakir yar olmuyo zengine F Em Diyo davul bile dengi dengine Am Em Bak kalbimde cengime Am Em Yine kalmışım kendi kendime Am Em Sensin çare derdime F Em Verdim ömrümü vergine Am Em Yine kalmışım gece bir başına Am Em Bir başına girdim yılbaşına Am Em Dönmüşüm baktım en başına F Em Sarıldım bazen de yanlışıma N Am Em Hep azap mı faça kolunda Am Em Söyle yar kasap mı hep hesap mı Am Em Yapılan akılda yat mı kat mı F Em Club mü pub mı bu bi iltifat mı Am Em Gönlüm kaçak yanında inzibat mı Am Em Uzaktayım kopan da irtibattı Am Em Kalbindeki söyle kir mi pas mı F Em Bana yazdıran bu gece kick mi bass mı Am Em Kumar bi aşk mı devam mı pas mı Am Em Garip bi yas mı o afgan mı fas mı Am Em Yanlış mı rast mı hep de cana kast mı F Em Aşk deniz gören evdeki teras mı

Cennetten Çiçek akor ve şarkı sözleri: Bilal Sonses ve Zehra Cennetten çiçek kolay akor