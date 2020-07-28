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ve sözleri: Sevilen şarkı Günah Benim akorları kolay ve orijinal ton

Bir dönem hızlı bir yükseliş ile popüler olan şarkısı, günümüzde halen dinleniyor.  Günah Benim ve şarkı sözleri, kamp ateşi gitaristinden profesyonel olarak ilgilenenlere kadar birçok müzik sever tarafından araştırılıyor. Her düzeyde gitarist için çalması kolay gitar akorları ile istenilen şekilde çalmaya müsait olan Günah Benim şarkısını, hem orijinal tonda, hem de söyleyen kişinin ses aralığına uygun tonlarda çalmak mümkün. Peki, milyonların dinlediği Günah Benim şarkısı gitarla nasıl çalınır ve Günah Benim akorları nasıl bir dizilişe sahip? İşte, Eypio ait sevilen şarkı Günah Benim hakkında detaylar ve Günah Benim akorları...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 15:36 Son Güncelleme: 28.7.2020 15:38 ABONE OL
Günah Benim akor ve sözleri: Sevilen şarkı Günah Benim akorları kolay ve orijinal ton

Farklı bir melodi ve müzik tarzına sahip olan ve her alanda dinlenen Günah Benim şarkısı akorları ile şarkı sözleri, müzik yapımı ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılmakta. Kolay bir ritme sahip olan Günah Benim şarkısının akorları da oldukça basit ve pratik. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz, Eypio ait Günah Benim kolay akor ve şarkı sözlerini bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte, Eypio şarkısı Günah Benim akorları ve şarkı sözleri...

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GÜNAH BENİM AKOR VE SÖZLERİ ORİJİNAL TON

Fm           Cm
Günah benim suç benim
Fm              Cm
Kurdum bırak bu düş benim
Fm                 Cm
Bu kendime verdiğim rüşvetim
C#                Cm
Dokunma elimde bi düşlerim var
 
Fm                Cm
Yazarım derdimi kendime
Fm                 Cm
Kaderin benle bu derdi ne
Fm                 Cm
Fakir yar olmuyo zengine
C#                 Cm
Diyo davul bile dengi dengine 

Fm               Cm
Bak kalbimde cengime
Fm               Cm
Yine kalmışım kendi kendime
Fm               Cm
Sensin çare derdime
C#               Cm
Verdim ömrümü vergine

Fm                  Cm
Yine kalmışım gece bir başına
Fm                  Cm
Bir başına girdim yılbaşına
Fm                  Cm
Dönmüşüm baktım en başına
C#                  Cm
Sarıldım bazen de yanlışıma 

N


Fm                Cm
Hep azap mı faça kolunda
Fm                     Cm
Söyle yar kasap mı hep hesap mı
Fm                     Cm
Yapılan akılda yat mı kat mı
C#                      Cm
Club mü pub mı bu bi iltifat mı
Fm                      Cm
Gönlüm kaçak yanında inzibat mı
Fm                       Cm
Uzaktayım kopan da irtibattı
Fm                   Cm
Kalbindeki söyle kir mi pas mı
C#                        Cm
Bana yazdıran bu gece kick mi bass mı
Fm                       Cm
Kumar bi aşk mı devam mı pas mı
Fm                      Cm
Garip bi yas mı o afgan mı fas mı
Fm                       Cm
Yanlış mı rast mı hep de cana kast mı
C#                      Cm
Aşk deniz gören evdeki teras mı

N

GÜNAH BENİM KOLAY AKOR

Am              Em
Günah benim suç benim
Am              Em
Kurdum bırak bu düş benim
Am               Em
Bu kendime verdiğim rüşvetim
F                   Em
Dokunma elimde bi düşlerim var
 
Am              Em
Yazarım derdimi kendime
Am                Em
Kaderin benle bu derdi ne
Am               Em
Fakir yar olmuyo zengine
F                Em
Diyo davul bile dengi dengine 

Am              Em
Bak kalbimde cengime
Am              Em
Yine kalmışım kendi kendime
Am              Em
Sensin çare derdime
F               Em
Verdim ömrümü vergine

Am                   Em
Yine kalmışım gece bir başına
Am                   Em
Bir başına girdim yılbaşına
Am                   Em
Dönmüşüm baktım en başına
F                         Em
Sarıldım bazen de yanlışıma 

N

Am                 Em
Hep azap mı faça kolunda
Am                   Em
Söyle yar kasap mı hep hesap mı
Am                    Em
Yapılan akılda yat mı kat mı
F                     Em
Club mü pub mı bu bi iltifat mı
Am                    Em
Gönlüm kaçak yanında inzibat mı
Am                   Em
Uzaktayım kopan da irtibattı
Am                  Em
Kalbindeki söyle kir mi pas mı
F                           Em
Bana yazdıran bu gece kick mi bass mı
Am                         Em
Kumar bi aşk mı devam mı pas mı
Am                         Em
Garip bi yas mı o afgan mı fas mı
Am                          Em
Yanlış mı rast mı hep de cana kast mı
F                        Em
Aşk deniz gören evdeki teras mı

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Günah Benim akor ve sözleri: Sevilen şarkı Günah Benim akorları kolay ve orijinal ton
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