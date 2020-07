Beni Sen İnandır akor ve sözleri: Sevilen şarkı Beni Sen İnandır akorları kolay ve baresiz

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatında en az bir kere duyduğu Beni Sen İnandır şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Beni Sen İnandır Akor şarkısının akorları da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Beni Sen İnandır kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, Pinhani şarkısı Beni Sen İnandır akorları ve şarkı sözleri...

BENİ SEN İNANDIR AKORLARI

Intro: Am Em Am Em F C Em Am Am Em Çizdim kendi aklımca hayatın resmini Am Em F Bir şey bilmezdim aslında karıştırdım tüm renkleri C C G Hata yaptım tabi Am Em Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini Am Em F Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri C C G Bazen memnun gibi Dm Am G Artık çok uzaklaştım en çokta kendimden G Evden, senden, göçmen kuşlar gibi Dm Am G Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde G Kaç yıl, geçmiş, hala güzel durur Dm Am G Küçükken çok inanmıştım eğer çok istersen G Her şey, mümkün, inanmak zor değil Dm Am G Hikayem senle başlardı senle devam etsin G Am Beni, sen inandır

