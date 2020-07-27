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ve sözleri: Sevilen Beni Sen İnandır akorları kolay ve baresiz

Türkiye'de üretilen müziğin en çok dinlenen parçaları arasında yerini alan ve uzun zamandır yaygın olarak dinlenen   ve sözleri, profesyonel ya da amatör olarak müzik ile ilgilenen birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Kolay giyar akorları ile çalmaya müsait olan Beni Sen İnandır şarkısı, hem amatör hem de profesyonel olarak müzikle ilgilenen gitaristler tarafından araştırılıyor. Peki, Beni Sen İnandır şarkısı gitarla nasıl çalınır ve Beni Sen İnandır akorları nasıl bir dizilişe sahip? İşte, ’ye ait sevilen şarkı Beni Sen İnandır hakkında detaylar ve Beni Sen İnandır akorları...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 02:11 Son Güncelleme: 28.7.2020 02:13 ABONE OL
Beni Sen İnandır akor ve sözleri: Sevilen şarkı Beni Sen İnandır akorları kolay ve baresiz

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatında en az bir kere duyduğu Beni Sen İnandır şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Beni Sen İnandır Akor şarkısının akorları da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Beni Sen İnandır kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, Pinhani şarkısı Beni Sen İnandır akorları ve şarkı sözleri...

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BENİ SEN İNANDIR AKORLARI

Intro:
Am    Em    Am    Em    F    C    Em    Am 

Am                    Em
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini
Am               Em                           F
Bir şey bilmezdim aslında karıştırdım tüm renkleri
                  C          C G
Hata yaptım tabi

Am                       Em
Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini
Am              Em                  F 
Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri
                      C            C G
Bazen memnun gibi

Dm             Am                    G
Artık çok uzaklaştım en çokta kendimden
G                                    
Evden, senden, göçmen kuşlar gibi
Dm                 Am                  G 
Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde
G               
Kaç yıl, geçmiş, hala güzel durur

Dm               Am                   G
Küçükken çok inanmıştım eğer çok istersen
G              
Her şey, mümkün, inanmak zor değil
Dm                Am                     G  
Hikayem senle başlardı senle devam etsin
G                     Am
Beni, sen inandır
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Beni Sen İnandır akor ve sözleri: Sevilen şarkı Beni Sen İnandır akorları kolay ve baresiz
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