Yıldızların Altında akor ve şarkı sözleri: Sevilen parça Yıldızların altında akorları kolay çalma

Uşaklı Ömer Bedrettin ve Kaptan Ali Rıza Bey'e ait Yıldızların Altında şarkısı bugüne kadar milyonlar tarafından dinlendi ve onlarca müzisyen tarafından yorumlandı. Şarkıyı, Zeki Müren gibi usta isimlerden, amatör sanatçılara kadar birçok insan seslendirdi. Halen de, Türkiye'nin en çok dinlenen müzikleri arasında yer alan Yıldızların Altında şarkısının sözleri araştırılıyor. Peki, Yıldızların Altında akor dizilişleri ve şarkı sözleri nasıl? Aşağıda, Yıldızların Altında akor ve şarkı sözleri yer almaktadır.

YILDIZLARIN ALTINDA AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Am Dm Am Benim gönlüm sarhoştur Dm Am Yıldızların altında Dm Am Sevişmek ah ne hoştur E Am Yıldızların altında Am Dm Am Yanmam gönlüm yansa da Dm Am Ecel beni alsa da Dm Am Gözlerim kapansa da E Am Yıldızların altında Am Dm Am Mavi nurdan bir ır_mak Dm Am Gölgede bir salıncak Dm Bir de ikimiz kalsak E Am Yıldızların altında Am Dm Am Yanmam gönlüm yansa da Dm Am Ecel beni alsa da Dm Am Gözlerim kapansa da E Am Yıldızların altında

