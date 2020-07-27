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ve şarkı sözleri: Sevilen parça Yıldızların altında akorları kolay çalma

ve şarkı sözleri burada! Efsaneleşen Yıldızların Altında şarkısı, Kargo grubu, Nesrin Sipahi gibi birkaç sanatçı ile bütünleşmiş olsa da, bugüne kadar onlarca müzisyen tarafından seslendirilmiştir. Günümüzde de, şarkıyı dinlemenin yanı sıra, gitar ile çalmak isteyen çok sayıda müziksever bulunmaktadır. Bu başlık altında, Uşaklı Ömer Bedrettin ve tarafından yazılarak bestelenen Yıldızların Altında akor ve şarkı sözleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 01:55 Son Güncelleme: 28.7.2020 01:55 ABONE OL
Yıldızların Altında akor ve şarkı sözleri: Sevilen parça Yıldızların altında akorları kolay çalma

Uşaklı Ömer Bedrettin ve Kaptan Ali Rıza Bey'e ait Yıldızların Altında şarkısı bugüne kadar milyonlar tarafından dinlendi ve onlarca müzisyen tarafından yorumlandı. Şarkıyı, Zeki Müren gibi usta isimlerden, amatör sanatçılara kadar birçok insan seslendirdi. Halen de, Türkiye'nin en çok dinlenen müzikleri arasında yer alan Yıldızların Altında şarkısının sözleri araştırılıyor. Peki, Yıldızların Altında akor dizilişleri ve şarkı sözleri nasıl? Aşağıda, Yıldızların Altında akor ve şarkı sözleri yer almaktadır.

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YILDIZLARIN ALTINDA AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Am               Dm Am
 Benim gönlüm sarhoştur 
 Dm               Am
 Yıldızların altında 
Dm              Am
 Sevişmek ah ne hoştur 
 E                Am
 Yıldızların altında

 Am            Dm  Am
 Yanmam gönlüm  yansa da 
 Dm        Am
 Ecel beni  alsa da 
Dm             Am
 Gözlerim kapansa da 
 E                Am
 Yıldızların altında

Am               Dm Am
 Mavi nurdan bir ır_mak 
 Dm                Am
 Gölgede bir salıncak 
Dm
 Bir de ikimiz kalsak 
 E                Am
 Yıldızların altında 


 Am            Dm  Am
 Yanmam gönlüm  yansa da 
 Dm        Am
 Ecel beni  alsa da 
Dm             Am
 Gözlerim kapansa da 
 E                Am
 Yıldızların altında
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Yıldızların Altında akor ve şarkı sözleri: Sevilen parça Yıldızların altında akorları kolay çalma
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