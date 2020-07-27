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ve şarkı sözleri burada: Yol akorları ve şarkı sözleri (Kolay akor)

'e ait şarkısı, Türkiye'de birçok müziksever tarafından sevilerek dinleniyor. Şarkıyı dinlemenin yanında, gitar ile çalarak seslendirmek isteyenler, Yol ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Zeynep Bastık tarafından da seslendirilen Yol şarkısı, gitar ile kolayca çalınabilmekte. Bu başlık altında Yol akor ve şarkı sözleri yer almaktadır. İşte, Fikri Karayel'e ait Yol akorlar ve sevilen şarkının sözleri...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 01:45 ABONE OL
Yol akor ve şarkı sözleri burada: Fikri Karayel Yol akorları ve şarkı sözleri Kolay akor

Yol akor ve şarkı sözleri, her gün çok sayıda müziksever tarafından araştırılıyor. Sadece profesyonel olarak müzik ile ilgilenen değil aynı zamanda arkadaş ortamından kamp ateşi gitaristine kadar birçok müziksever, Yol akor ve şarkı sözleri ile bu parçayı seslendirmek istiyor. Peki, Zeynep ve Fikri Karayel tarafından söylenen Yol parçasına ait anahtar akor ve akor dizilişleri nasıl? Bu başlık altında, Yol akor ve sözleri yer almaktadır.

YOL AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Am                C
Bariz telaşım, saydam yaralarımla
   F                 Em
Senden saklanmadım, yol arkadaşım
      Am                C
Şimdi yollar daralır çıkmaz sokaklarında
Em                 Am
Tutma bırak içinde kalmayım

F
Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne
                 Em                 Am
Kalmıyor hiç bir şey benden, yetmiyor birine
    F                                     Am
Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık

Am
Tutmayın yol verin gidene gidene
F
Cevap da vermem artık gücüme gidene
Dm
Hiç mi soru sormadın yüzüne gülene
F      G      Am
Doldu sığmaz içime

Am
Tutmayın yol verin gidene gidene
F
Cevap da vermem artık gücüme gidene
Dm
Yoktur tavsiyem bile beni kaybedene
F      G      Am
Doldu sığmaz içime

Am  Am  F  F  Dm  Dm  F  G  Am

F
Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne
                 Em                 Am
Kalmıyor hiç bir şey benden, yetmiyor birine
    F                                     Am
Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık

Am         F         Dm           Em
Alıştığım eziyetin felaket olsa nihayetinde
Am            Fm         Dm       Em
Elbet aşkla yıkanır kalp kendine ihanetinde
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FİKRİ KARAYEL KİMDİR?


Fikri Karayel, 2 Şubat 1987 tarihinde doğdu. Fikri Karayel, 2 Şubat 1987 tarihinde doğdu. İngiltere'de yaşayan sanatçı, doğduğundan beri müzikle iç içeydi. Myspace ve Youtube üzerinden onbinlerce dinleyiciye ulaşan ve önemli büyüklükte bir hayran kitlesi edinmiş olan Fikri Karayel albüm çalışmalarına hız vermiş durumda. İki yıl boyunca Myspace Türkiye'de en sık dinlenen parça olarak liste başında yeralan "Hayal Edemezsin" bestesinin yanı sıra "Morg", "Bugün" ve "Okudum Da Öğrendim" gibi söz ve müziği kendisine ait pek çok şarkısı gençlerin playlistlerinde yerini almış durumda. 2009 yılından beri verdiği konserlerde kendine has, samimi, duygusal ve gerçekçi üslubuyla dikkat çeken Fikri Karayel, diğer sanatçıların albümleri ve konserlerine de müziğiyle katkıda bulunmaya devam ediyor. İlk stüdyo albümü dinleyicisi ile buluşmadan önce ikinci Türkiye turnesinde 28 Mart 2014 Cuma gecesi, The Big Bus – Ankara sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Hayatını Londra - Güzelyurt (KKTC) - İstanbul üçgeninde sürdüren genç müzisyen; İzmir, Eskişehir ve Ankara'yı kapsayan üç şehirlik küçük bir Türkiye turnesi gerçekleştirdi

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Yol akor ve şarkı sözleri burada: Fikri Karayel Yol akorları ve şarkı sözleri (Kolay akor)
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