Yol akor ve şarkı sözleri burada: Fikri Karayel Yol akorları ve şarkı sözleri (Kolay akor)

Yol akor ve şarkı sözleri, her gün çok sayıda müziksever tarafından araştırılıyor. Sadece profesyonel olarak müzik ile ilgilenen değil aynı zamanda arkadaş ortamından kamp ateşi gitaristine kadar birçok müziksever, Yol akor ve şarkı sözleri ile bu parçayı seslendirmek istiyor. Peki, Zeynep ve Fikri Karayel tarafından söylenen Yol parçasına ait anahtar akor ve akor dizilişleri nasıl? Bu başlık altında, Yol akor ve sözleri yer almaktadır.

YOL AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

Am C Bariz telaşım, saydam yaralarımla F Em Senden saklanmadım, yol arkadaşım Am C Şimdi yollar daralır çıkmaz sokaklarında Em Am Tutma bırak içinde kalmayım F Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne Em Am Kalmıyor hiç bir şey benden, yetmiyor birine F Am Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık Am Tutmayın yol verin gidene gidene F Cevap da vermem artık gücüme gidene Dm Hiç mi soru sormadın yüzüne gülene F G Am Doldu sığmaz içime Am Tutmayın yol verin gidene gidene F Cevap da vermem artık gücüme gidene Dm Yoktur tavsiyem bile beni kaybedene F G Am Doldu sığmaz içime Am Am F F Dm Dm F G Am F Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne Em Am Kalmıyor hiç bir şey benden, yetmiyor birine F Am Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık Am F Dm Em Alıştığım eziyetin felaket olsa nihayetinde Am Fm Dm Em Elbet aşkla yıkanır kalp kendine ihanetinde

Gesi Bağları akor ve sözleri: Gesi Bağları türküsü kolay akorları (Anonim türkü)

FİKRİ KARAYEL KİMDİR?



Fikri Karayel, 2 Şubat 1987 tarihinde doğdu. Fikri Karayel, 2 Şubat 1987 tarihinde doğdu. İngiltere'de yaşayan sanatçı, doğduğundan beri müzikle iç içeydi. Myspace ve Youtube üzerinden onbinlerce dinleyiciye ulaşan ve önemli büyüklükte bir hayran kitlesi edinmiş olan Fikri Karayel albüm çalışmalarına hız vermiş durumda. İki yıl boyunca Myspace Türkiye'de en sık dinlenen parça olarak liste başında yeralan "Hayal Edemezsin" bestesinin yanı sıra "Morg", "Bugün" ve "Okudum Da Öğrendim" gibi söz ve müziği kendisine ait pek çok şarkısı gençlerin playlistlerinde yerini almış durumda. 2009 yılından beri verdiği konserlerde kendine has, samimi, duygusal ve gerçekçi üslubuyla dikkat çeken Fikri Karayel, diğer sanatçıların albümleri ve konserlerine de müziğiyle katkıda bulunmaya devam ediyor. İlk stüdyo albümü dinleyicisi ile buluşmadan önce ikinci Türkiye turnesinde 28 Mart 2014 Cuma gecesi, The Big Bus – Ankara sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Hayatını Londra - Güzelyurt (KKTC) - İstanbul üçgeninde sürdüren genç müzisyen; İzmir, Eskişehir ve Ankara'yı kapsayan üç şehirlik küçük bir Türkiye turnesi gerçekleştirdi

Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve şarkı sözleri burada! Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım kolay akor