İhan İrem Anlasana şarkı akorları burada! Anlasana kolay akor ve orijinal ton

Türk müziğinde sevilen şarkılar arasında yer alan Anlasana bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla arkadaş ortamı ya da sahnelerde çalınması da oldukça yaygın! Anlasana akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Anlasana şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

İHAN İREM ANLASANA ŞARKI AKOR

x2 Am G Dm Am Am C Kendimi esir aldım G F Çalmadı yine telefonlar Am C Alışırım sanmıştım G F Yüreğimde sancım var Dm Am Gel etme nazlı güneş Dm Am Sensin gönlüme eş G Em Am Beni biraz anlasana Dm Am Ölürüm aşkına yar Dm Am Ölürüm diyar diyar G Em Am Beni biraz anlasana C Dm Am Of sarıl bana G Em Am Beni biraz anlasana