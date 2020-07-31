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şarkı akorları burada! Anlasana kolay akor ve orijinal ton

Anlasana şarkısı gitar ile nasıl çalınır? ’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği Anlasana şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel olarak müzik ile ilgilenen gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Anlasana akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 31.7.2020 23:51 ABONE OL
İhan İrem Anlasana şarkı akorları burada! Anlasana kolay akor ve orijinal ton

Türk müziğinde sevilen şarkılar arasında yer alan Anlasana bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla arkadaş ortamı ya da sahnelerde çalınması da oldukça yaygın! Anlasana akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Anlasana şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Hayat Bayram Olsa akor ve sözleri: Sevilen şarkı Hayat Bayram Olsa akorları kolay ve baresiz

İHAN İREM ANLASANA ŞARKI AKOR

x2
Am  G  Dm  Am

Am                      C
Kendimi esir aldım    
G                          F
Çalmadı yine telefonlar
Am                     C
Alışırım sanmıştım
G                       F
Yüreğimde sancım var    

Dm                         Am
Gel etme nazlı güneş
Dm                     Am
Sensin gönlüme eş
G             Em      Am
Beni biraz anlasana

Dm                    Am
Ölürüm aşkına yar
Dm                    Am
Ölürüm diyar diyar
G             Em      Am
Beni biraz anlasana

C    Dm        Am
Of   sarıl bana
G            Em        Am
Beni biraz anlasana

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İhan İrem Anlasana şarkı akorları burada! Anlasana kolay akor ve orijinal ton
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