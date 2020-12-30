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İskeleler söküldü ihtişamına yeniden kavuştu

Şerifi'nde 2013'ten bu yana kurulu olan iskelenin sökülmesinin ardından, caminin ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 00:37 Son Güncelleme: 31.12.2020 00:44 ABONE OL
İskeleler söküldü Ayasofya Camii ihtişamına yeniden kavuştu

Türkiye 24 Temmuz'da tarihi bir gün yaşadı.

Ayasofya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile müze statüsünden ibadethane statüsüne geçirildi ve ibadete açıldı.

Tarihi mabed, 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açılarak Ayasofya-i Kebir Camii tabelası asıldı.

İSKELELER KALDIRILDI

Camide 2013 yılından bu yana devam eden restorasyon nedeniyle kısıtlı bir alanda ve iskelelerin arasında kılınan ilk namazın ardından, söz konusu iskeleler de kaldırıldı.

Restorasyonun sona ermesiyle caminin ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı.

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İskeleler söküldü Ayasofya Camii ihtişamına yeniden kavuştu
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