Gitar için Ah Bu Ben kolay akor ve orijinal ton! MFÖ şarkısı Ah Bu Ben akorları burada!

Ah Bu Ben Akor ve sözleri burada! MFÖ, ülkemizde dinlenen ve benimsenmiş müzik kültürü ile bütünleşmiş gruplar arasında yer alıyor ve yıllardır efsaneleşen şarkıları ile müzik severlerin ruhunu besliyorlar. Grubun en popüler şarkıları arasında ise Ah Bu Ben parçası yer alıyor. Milyonların sevdiği şarkı Ah Bu Ben bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve yaz akşamları sahillerden kafelere, hatta araç seyahatlerine kadar neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Ah Bu Ben akor ve sözleri bu başlık altında yer almaktadır. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Ah Bu Ben şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

AH BU BEN ŞARKI AKORLARI VE SÖZLERİ

Şarkı Ritmi : A-AYY-AY Arpeji : pimi aimi C Am Em Zor olsada galiba donuyorum sana C Am Em Gel dersen hemen cagirmassan gecerken D Yerle gok arasanda bir yerde G D C Am Sen beni tanimazsin severimde soylemem G D C G Sen beni uzak sanirsin bilirim soz dinlemem NAKARAT C D G Em Ah bu ben kendimi nerelere kossam? C D G D Saklansam bir yerlerde gizlice aglasam C D G Em/D Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam C D B Em Cekilsem sahillere hayaller mi kursam? C -Am- Em - C -Am- Em C Am Em Zor olsada galiba donuyorum sana C Am Em Gel dersen hemen cagirmassan gecerken D Yerle gok arasanda bir yerde G D C Am Sen beni tanimazsin severimde soylemem G D C G Sen beni uzak sanirsin bilirim soz dinlemem C D G D-Em-D Ah bu ben kendimi nerelere kossam? C D G Saklansam bir yerlerde gizlice aglasam C D G-D-Em-D Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam C D B C Cekilsem sahillere hayaller mi kursam? C - D G -D -Em -D ............Nerelere koşsam C - D G ............gizlice ağlasam C - D G -D -Em -D ............nerelerde bulsam C - D B Em .............hayaller mi kursam ? C D G D-Em-D Ah bu ben kendimi nerelere kossam? C D G Saklansam bir yerlerde gizlice aglasam C D G-D-Em-D Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam C D B Em Cekilsem sahillere hayaller mi kursam? C-Am-Em C-Am-Em

MFÖ GRUBU HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye'nin en önemli ve köklü grubu olan MFÖ, müzik dünyamıza tümüyle kendilerine ait söz ve bestelerden oluşan albümleri, yurtiçi ve yurtdışı konserleri ve aldıkları sayısız ödüller ve getirmiş oldukları yeniliklerle pop müzik tarihinin simgesi olmuşlardır.

1966 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in tanışmaları ile başlayan beraberlik 1971 yılında ikilinin çıkardıkları "TÜRKÜZ TÜRKÜ ÇAĞIRIRIZ" adlı albümle devam etmiş ve aynı yıl Özkan Uğur'un da katılması ile "MFÖ" nün 36 yılı aşan birlikteliklerinin ilk temeli atılmıştır. 1970 'li yılların ortalarında "İPUCU 5" lisi olarak çıkardıkları "HEYECANLI ÇOK HEYECANLIYIM" adlı parça ile Türkiye'de yapılmış ilk klip çalışmasını gerçekleştirmişlerdir.

