Onur Can Özcan Yaramızda Kalsın akor ve sözleri: Sevilen şarkı Yaramızda Kalsın akorları kolay ve baresiz

Milyonların hayatında en az bir kere duyduğu Yaramızda Kalsın şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Yaramızda Kalsın şarkısının akorları da oldukça basit. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Yaramızda Kalsın kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, Onur Can Özcan şarkısı Yaramızda Kalsın akorları ve şarkı sözleri...

ONUR CAN ÖZCAN YARAMIZDA KALSIN AKOR

Am İki yalnız bir doğru edebilirdik G Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz Dm Am Ben Mecnun, sen Şirin, tesadüf değil F E Am F G Am Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz F Am Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan F Dm Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var Am G F Bu bir soygundur der gibi bakan Em F Gözlerinden artık gider gibiyim Dm Am Gözlerinden artık gider gibiyim Am Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın Em G Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık F Am G Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı F Em F Am Ah kadehler kırıldılar sana bu gece Tekrar B

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Sosyal medyada hızla yayılan müzisyenler arasında yer alan Onurcan Özcan özellikle "Yalnızlığın Ezgisi" şarkısıyla geniş kitlelere erişti. Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.

Gitar için Ah Bu Ben kolay akor ve orijinal ton! MFÖ şarkısı Ah Bu Ben akorları burada!

Onurcan Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.