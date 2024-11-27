CANLI ALTIN FİYATLARI: 27 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve alış-satış yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından gündemdeki yerini aldı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata lira ve 22 ayar bilezik fiyatları, her gün değişen değerleriyle yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 26 Kasım Salı günü, gram altının fiyatı 2.925 TL iken, çeyrek altın 4.969 TL'ye kadar yükselmişti. Peki, 27 Kasım 2024 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?