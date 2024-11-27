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CANLI ALTIN FİYATLARI: 27 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve alış-satış yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından gündemdeki yerini aldı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata lira ve 22 ayar bilezik fiyatları, her gün değişen değerleriyle yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 26 Kasım Salı günü, gram altının fiyatı 2.925 TL iken, çeyrek altın 4.969 TL'ye kadar yükselmişti. Peki, 27 Kasım 2024 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 08:18
CANLI ALTIN FİYATLARI: 27 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalı hareketlilik, bugün de devam ediyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir seyir izleyen gram altın, yeniden yükselişe geçti. Peki, altın fiyatlarındaki son gelişmeler nasıl bir etki yarattı? İşte 27 Kasım 2024 itibarıyla güncel altın fiyatları, alış-satış tablosu ve gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 27 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.966,00

Satış: 5.034,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI: 27 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.939,07

Satış:2.939,42

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI: 27 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.962,00

Satış: 10.099,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI: 27 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.864,00

Satış: 20.060,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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