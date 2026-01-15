1 milyar dolarlık turne

K-POP'un en tanınmış gruplarından BTS, dört yıllık aranın ardından sahneye geri dönüyor. Grup, dünya genelinde 79 konserden oluşacak kapsamlı bir turne gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni turne, 9 Nisan 2026'da Güney Kore'deki Goyang Stadyumu'nda üç gece sürecek konserlerle başlayacak. Avrupa ayağında grup, 6-7 Temmuz 2026 tarihlerinde Londra'da sahne alacak, Paris, Madrid, Brüksel ve Münih'te de konserler verecek. Türkiye henüz konser listesinde yer almıyor. Turnenin 1 milyar dolar gelir getireceği hesaplanıyor.