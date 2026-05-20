Haberler Günaydın Haberleri 19 Mayıs’ı Harbiye’de kutladılar!
Giriş Tarihi: 20.05.2026

Türk müziğinin güçlü iki sesi Funda Arar ve Kubat, 'Funda Arar & Kubat Senfonik' konser serisi kapsamında Harbiye'de müzikseverlerle buluştu. Gecede ikiliye, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti. Konser öncesinde gazetecilerle buluşan sanatçılar, heyecanlarını paylaştı. Arar, "Harbiye hep keyifli, hep heyecanlı. İlk prömiyeri İstanbul'da yaptık, sonra birçok ilde konser verdik. Bugün de Harbiye'deyiz. İnşallah güzel bir akşam olacak" dedi. Kubat ise sürprizlerden söz ederek, "Harbiye özel bir yer. Bugün yenilikler hazırladık" ifadelerini kullandı. Gecede beyaz ve kırmızı kostümler tercih eden Arar'a, Kubat siyah ve beyaz takım elbiseleriyle eşlik etti. Sahnedeki kırmızı-beyaz uyumu, 19 Mayıs coşkusuna görsel bir atmosfer kattı.

#FUNDA ARAR #HARBİYE #19 MAYIS #İSTANBUL

