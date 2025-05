19 Mayıs’ı sahnede kutladılar

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Manisa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ferhat Göçer'in konseriyle kutlandı. Sahnede Türk bayrağını dalgalandıran sanatçıya on binlerce Manisalı bayraklarla eşlik etti. Göçer; Gençlik Marşı, 10. Yıl Marşı ve Memleketim şarkılarını Manisalılarla tek bir ağızdan söyledi. Manisalılar evlerinin balkonlarından da Türk bayraklarıyla konsere coşkuyla eşlik etti.

'BİRLİKTE IŞIL IŞIL PARLADIK'

Bengü, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Ankara Sincan'da sahne aldı. Bu özel gece için hazırlanan taşlarla işlenen sahne kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıkan Bengü, "Şarklarımla Türk gençliğine sarıldım bu gece, birlikte ışıl ışıl parladık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!" sözleriyle geceyi noktaladı. Ünlü şarkıcıyı 15 bin Ankaralı izledi. Merve Özbey ise 3 gün, 3 farklı şehirde sahne aldı. Özbey, Ankara, Kilis ve Osmaniye'de sevenleriyle buluştu. 19 Mayıs akşamı Osmaniye'de 50 bin kişiyle bir araya gelen Özbey, gece boyunca şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

NEW YORK'TA TÜRK GÜNÜ'NDE SAHNEYE ÇIKTI

Şarkıcı Burak Kut, Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne aldı. Türk Günü kapsamında New York'ta hayranlarıyla buluşan Kut, "Yıllar boyunca dünyanın dört bir yanında konser verdim. New York'ta yeniden sahne almak, 19 Mayıs'ı buradaki vatandaşlarımızla kutlamak, kelimelerle tarif edemeyeceğim bir gurur. Burada gerçekten hiç yabancılık çekmedim. Türk vatandaşı olmayan insanlar bile bizimle buradaydı. Böyle bir gecede sahne almak benim için de çok özeldi" dedi. Aynı zamanda yeni şarkısı 'Dümenci'yi de ilk kez seslendiren Kut, "Bugün şarkımız Manhattan sokaklarında yankılanıyor. Yeni şarkımız çok güzel oldu. Biliyorsunuz, benim bir çizgim var. Burak Kut stili ile modern melodileri buluşturduk" diye konuştu.