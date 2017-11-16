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  3. Son dakika: Komedyen İsmail Baki Tuncer hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Komedyen hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 16.11.2017 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 17:54
Son dakika: Komedyen İsmail Baki Tuncer hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen hastaneye kaldırıldı.

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Son dakika: Komedyen İsmail Baki Tuncer hastaneye kaldırıldı
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