İstanbul 2018’e böyle girdi

'GÜZEL BİR KARIŞIM OLDU'
Cengiz Kurtoğlu
, Zara ve Kutsi, yılbaşı gecesi Yeşilköy'deki Wow Hotel'de sahneye çıktı. Cengiz Kurtoğlu, "Üçlü, güzel bir karışım oldu. Her duygudan nefesler var. Ben de ağabeyleri olarak yanlarındayım" dedi. Beyaz bir elbiseyle sahneye çıkan Zara, "2017 çok güzel geçti. Yeni yıl
dan sinema filmi diliyorum" diye konuştu.
YILBAŞINA ÖZEL ALATURKA
Kenan Doğulu, yeni yıla yıla Günay Restaurant
sahnesinde girdi. Gece için alaturka şarkılardan bir repertuvar hazırlayan Doğulu, sahneye kanun ve ud da getirdi. Ünlü popçu, "Bir gün burada sahne alacağımı biliyordum. 25 yıldır bunun hayalini kuruyordum. Böyle bir gecede buluştuğumuz için çok şanslıyız" dedi.
YENİ YILA ÖZEL SÖZ
Usta sanatçı Selami Şahin, yeni yıl coşkusunu İstanbul
CVK Park Bosphorus Hotel'de kendisini dinlemeye giden hayranları ile birlikte yaşadı. Üç saate yakın süreyle sahnede kalan Şahin; yeni yıl için yazdığı özel dörtlüğü de okudu. Başarılı sanatçıya, özellikle Hint ve Arap hayranları büyük ilgi gösterdi.
'AJDA 47 İSE BEN DE 30'UM'
ŞARKICI Işın Karaca, 2018'e Florya Crowne Plaza sahnesinde girdi. Karaca, saatler 24.00'e yaklaştığında küçük kızı Mia'yı sahneye aldı. Ünlü sanatçı, "Bir yaşıma daha girdim. 'Kaç oldun?' diye sormayın. Ajda Pekkan hâlâ 47'de ise, ben de 30'uma bastım" dedi.
2018 AŞKLA GELDİ
Pop çu Betül Demir, yeni yılı Merter'deki Hurry Inn Hotel sahnesinde kutladı. Demir, "Yeni yıldan aşk diliyordum, o da geldi" diyerek aşık olduğunu ima etti. Lübnanlı modacı Fouad Sarkis imzalı sahne elbisesiyle göz kamaştıran Demir, "Her yılbaşında kıyafetlerimi Sarkis tasarlar. Jennifer Lopez, Rihanna ve Beyonce'den sonra üzerimdeki bu kıyafetten Türkiye'de bir tek bende var" dedi.
DÖRT KEZ BİS YAPTI
ÜNLÜ popçu Hande Yener, yeni yılı Pullman Hotel'de karşıladı. Ancak 2 bin 800 kişilik salona, 4 bin kişi gidince izdiham yaşandı. Yener, ayakta kalan dinleyicilerinin yanına giderek hepsiyle fotoğraf çektirdi. Yaklaşık üç saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, yoğun istek üzerine dört kez bis yaptı.
KONUKLARI OYNATTI
Şarkıcı Suzan Kardeş, yılbaşı akşamı The Green Park Pendik Hotel'deki konseri ile dinleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşattı. Kardeş, yeni yılın herkese bereket ve şans getirmesi dileğiyle sahnede nar kırdı. Ünlü şarkıcı, 9/8'lik oyun havası ritimleriyle konukları coşturdu.
YENİ YILA AİLECE SAHNEDE GİRDİLER
Demet Akalın, 2018'i, Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel'de karşıladı. Akalın'dan önce eşi Okan Kurt çaldığı şarkılarla konukları eğlendirdi. Kızları Hira Kurt da sahneye çıkarak annesini yalnız bırakmadı. Soruları yanıtlayan Akalın, "Bu yıl polemiklere girmek istemiyorum. İşime gücüme bakacağım" diye konuştu.
'SEZEN'E DEĞERLİ BİR HEDİYE ALDIM'
YILDIZ Tilbe, yılbaşı gecesi Hilton Hotel
'de sahneye çıktı. Tilbe, Sezen Aksu ile aralarındaki 25 yıllık küskünlüğe son vermesiyle ilgili de konuştu: "Aslında küs değildik, görüşemiyorduk. Ona çikolata değil, daha değerli bir hediye aldım."
DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI
İBRAHİM Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile nişanlısı Levent Dörter, yeni yılı Kozyatağı Hilton Hotel'de karşıladı. Çıtak, sahnede söylediği Gülşen, Sezen Aksu, Tarkan, Sıla, Hadise, Demet Akalın şarkıları ile alkış aldı. 2018'de evleneceklerinin müjdesini veren çift, 16 Eylül'de nikah masasına oturacaklarını duyurdu.
HEMEN EVLENECEĞİM'
FANTEZ İ müziğin sevilen ismi Hakan Altun, yeni yıl gecesi Nossa Costa'da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, ''Yaş 45, vakti geldi. Eğer bir aday olursa uzun süre flört etmeyeceğim; hemen evleneceğim''
İKİ AYRI YERDE SAHNEYE ÇIKTI
ŞARKICI Ferman Toprak, yeni yılı önce Ataşehir'deki Silence İstanbul Hotel'de verdiği konserle karşıladı. 2018'in ilk saatlerinde de Etiler Clup'ta sahneye çıkan Toprak, "Geceyi Anadolu'dan başladık, Avrupa yakasında tamamladık. Ne uzun sürdü. Tam bir sene" dedi.