Ünlüler yeni yıla sahnede girdi

CANDAN ERÇETİN

Kıbrıs Merit Park Hotel'de sahneye çıkan Candan Erçetin, kendisini dinlemeye gidenlere enerjisi ve şarkılarıyla eğlenceli bir yılbaşı akşamı geçirtti. Gri taşlı elbisesi ve zarafetiyle izleyenleri adeta büyüleyen Erçetin, yıllardır uyguladığı tek şarkı için fotoğraf çekimi kuralını da bozmadı.

EMEL SAYIN

Kıbrıs Savoy Ottoman Otel'de sahneye çıkan Emel Sayın, yılbaşı gecesine özel gümüş taşlı bir kostüm tercih etti. Sayın, Bülent Ersoy'la olan küslükleri ima edilerek sorulan soruya, "Hayatımda küslüklere yer yok, inşallah bundan sonra da olmasın" diye cevap verdi.

DENİZ SEKİ

Deniz Seki, yeni yıla Kıbrıs Malpas Htel sahnesinde girdi. Saatler 24.00'e gelirken 'İsyan' şarkısını, 2018'in ilk saniyelerine de 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını seslendiren Seki, isyan etmeyi eskide bıraktığını artık isyan etmeyeceğini belirtti.

SERKAN KAYA

Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, 30 Aralık gecesi Kıbrıs Elexus Hotel'de, yılbaşı gecesi ise Ankara Sheraton Hotel'de sahnedeydi. 2018'i çifte konserle karşılayan Kaya, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı.

SERDAR ORTAÇ

Merıt Crystal Cove Hotel'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, yaklaşık bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Ortaç, annesi Nesrin Ortaç'ın da aralarında bulunduğu konukların yeni yıllarını sahneden kutladı.

TARKAN SAHNEYE GEÇ ÇIKTI

Tarkan , Kıbrıs Elexus Hotel'de konser verdi. Megastar, sahneye saat 23.45'te çıkması gerekirken 00.15'te çıktı. Sanatçının sahneye geç çıkmasıyla sabırsızlanan davetliler, yuhalamaya başladı. Ancak Tarkan, sahneye çıktıktan sonra konukların gönlünü aldı ve kendisini izlemeye gidenlere bir gece yaşattı. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılaşmak istemeyen Tarkan, özel uçakla yurda döndü.

FATMA İŞCAN

Sevilen şarkıcı Fatma İşcan, yeni yılı memleketi İzmir'de karşıladı. Seferihisar'daki Euphoria Agean Resort&Spa'da sahneye çıkan İşcan, izleyenleri müziğe doyurdu. Sanatçı, kendi şarkılarının yanı sıra seçkin eserlerden oluşan bir repertuvar sundu.

FUNDA ARAR

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Funda Arar, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki Nuhun Gemisi Deluxe Hotel'de sahneye çıktı. Güzel sesi ile dinleyicilerine keyifli vakit geçiren Funda Arar Tuana Büyükçınar imzalı şık kostümüyle gözleri kamaştırdı.

GÜLBEN ERGEN

DENİZ SEKİ ünlüler yeni yıla sahnede girdi Deni z Seki, yeni yıla Kıbrıs Malpas Htel sahnesinde girdi. Saatler 24.00'e gelirken 'İsyan' şarkısını, 2018'in ilk saniyelerine de 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını seslendiren Seki, isyan etmeyi eskide bıraktığını artık isyan etmeyeceğini belirtti. Tür k pop müziğinin sevilen seslerinden Funda Arar, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki Nuhun Gemisi Deluxe Hotel'de sahneye çıktı. Güzel sesi ile dinleyicilerine keyifli vakit geçiren Funda Arar Tuana Büyükçınar imzalı şık kostümüyle gözleri kamaştırdı. Gülben Ergen yeni yıla Kıbrıs Arkın Palm Beach Hotel'de sahneye çıkarak girdi. Yeni yılın ilk dakikalarına kadar sahnede kalan Ergen, 2017'de en çok Aleyna Tilki'yi beğendiğini ve onu dinlemeden duramadığını söyledi.

MUAZZEZ ERSOY

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Muazzez Ersoy, Kıbrıs Kaya Artemis'te sahneye çıktı. Kendisini dinlemeye gidenlere eski ve yeni şarkılardan oluşan bir repertuvar sunan Ersoy, yaklaşık üç saat sahnede kaldı. "Yeni yılın güzellikler getirmesini istiyorum" diyen Ersoy, şıklığı ile dikkat çekti.

FERDİ TAYFUR

Ferdi Tayfur, yaklaşık 10 sene sonra kızı Tuğçe Tayfur ile Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Yaklaşık bin kişinin bulunduğu salonda büyük alkış ve tezahüratla sahneye çıkan Tayfur ve kızı, klasikleşmiş şarkılarını konuklarla hep FERDİ TAYFUR bir ağızdan söyledi.

SILA

Kıbrıs Lord Palace'da sahneye çıkan Sıla'yı, sevgilisi Ahmet Kural yalnız bırakmadı. Kural, Sıla'nın sahnede kaldığı süre boyunca kuliste beklemeyi tercih etti. İkilinin, yeni yılın ilk günlerini Kıbrıs'ta baş başa geçirecekleri öğrenildi.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş, yeni yılda Kıbrıs Cratos Premium Hotel'de sahneye çıktı. Sahnedeki muhteşem şovuyla yaklaşık bin 300 kişiyi mest eden Gündeş, saat 24.00'ü gösterdiğinde 'Fırtınalar' şarkısını seslendirdi. Oscar De La Renta imzalı mavi elbisesiyle göz kamaştıran güzel sanatçı; büyük prodüksiyonlu sahnesiyle, festival tadında bir yılbaşı gecesi yaşattı.