Vahide Perçin ve Altan Gördüm yeniden evleniyor

Altan Gördüm'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Vahide Perçin kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu. Vahide Perçin, eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı. Oyuncu Vahide Perçin, yollarını ayırdığı eski eşi Altan Gördüm ile 5 yıl sonra yeniden evlenme kararı aldı
Giriş Tarihi: 6.1.2018 12:27Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 12:27
Oyuncu Vahide Perçin altı yıl önce yollarını ayırdığı eski eşi Altan Gördüm ile birlikte yeniden aynı çatı altında olma kararı aldı.