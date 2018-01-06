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ve yeniden evleniyor

'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu. Vahide Perçin, eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı. Oyuncu Vahide Perçin, yollarını ayırdığı eski eşi Altan Gördüm ile 5 yıl sonra yeniden evlenme kararı aldı

Giriş Tarihi: 6.1.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 12:27
Vahide Perçin ve Altan Gördüm yeniden evleniyor

Oyuncu altı yıl önce yollarını ayırdığı eski eşi ile birlikte yeniden aynı çatı altında olma kararı aldı.

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Vahide Perçin ve Altan Gördüm yeniden evleniyor
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