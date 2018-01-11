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sonunda yaşlandı

Son hali ile herkesi şoke eden 'in estetik mağduru olduğu söylenmişti. Hakkında yapılan botoks yaptırdı iddialarına sert bir cevap veren Hakan Peker, "Estetik değil ödem yapmışım, saçma sapan yorum yapmayın" diyerek ateş püskürmüştü. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Hakan Peker’in son halini kaleme aldı. İşte o köşe yazısı…

Giriş Tarihi: 11.1.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 11:30
Hakan Peker sonunda yaşlandı

GÜNAYDIN - Mevlüt TEZEL

'in bir ara neredeyse oğluyla aynı yaştaymış gibi duran fotoğrafı sosyal medyada dolaşıyordu.

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Hakan Peker sonunda yaşlandı
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