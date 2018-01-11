Hakan Peker sonunda yaşlandı

Son hali ile herkesi şoke eden Hakan Peker'in estetik mağduru olduğu söylenmişti. Hakkında yapılan botoks yaptırdı iddialarına sert bir cevap veren Hakan Peker, "Estetik değil ödem yapmışım, saçma sapan yorum yapmayın" diyerek ateş püskürmüştü. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Hakan Peker’in son halini kaleme aldı. İşte o köşe yazısı…
Giriş Tarihi: 11.1.2018 10:29Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 11:30
GÜNAYDIN - Mevlüt TEZEL
Hakan Peker'in bir ara neredeyse oğluyla aynı yaştaymış gibi duran fotoğrafı sosyal medyada dolaşıyordu.