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Ünlü oyuncu Eren Vurdem yine olay çıkardı
Ünlü
oyuncu
Eren Vurdem
yine olay çıkardı
Polis
,
oyuncu
Eren Vurdem
’in aracını Mecidiyeköy’de durdurdu. Gazetecileri görünce öfkelenen oyuncu olay çıkardı: “Onlar gitmeden, fotoğraflarım silinmeden cihazı üflemem!”
GÖKHAN GÖKDUMAN
Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
09:51
Güncelleme Tarihi: 11.1.2018
10:06
Alkol
lü
oyuncu
Eren Vurdem
polis
çevirmesinde olay çıkardı.
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