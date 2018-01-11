Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Ünlü oyuncu Eren Vurdem yine olay çıkardı

Ünlü yine olay çıkardı

, ’in aracını Mecidiyeköy’de durdurdu. Gazetecileri görünce öfkelenen oyuncu olay çıkardı: “Onlar gitmeden, fotoğraflarım silinmeden cihazı üflemem!”

Gökhan GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 10:06
Ünlü oyuncu Eren Vurdem yine olay çıkardı

çevirmesinde olay çıkardı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Eren Vurdem yine olay çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN