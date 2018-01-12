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Emina’ya o mesaj kimden geldi?

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018
Emina’ya o mesaj kimden geldi?
ile boşanma arifesinde olan , önceki gün Etiler'de aracının içinde gözyaşı dökerken objektiflere yansıdı. Telefonuna gelen mesajla bir anda ağlamaya başlayan ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince telefonunun ekranını kapattı. Gazetecilerin tüm ısrarlarına rağmen otomobilinin camını açmayan Emina Sandal, şoförüne talimat vererek bulunduğu yerden hızla uzaklaştı. Genç kadını gözyaşlarına boğan mesajın, ayrılma kararı almalarına rağmen sık sık görüştüğü eşi Mustafa Sandal'dan gelip gelmediği merak konusu oldu.
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Emina’ya o mesaj kimden geldi?
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