Ne kadar bir arada olursak o kadar kuvvetli oluruz!

Ünlü söz yazarı ve aranjör Fettah Can , 'Kalakaldın mı?' adlı single'ını çıkardı. Şu sıralar konserler vererek Türkiye'yi şehir şehir gezen Can'la yeni çalışmasını, babalık heyecanını ve Türkiye gündemini konuştuk...Çok yeni olmasına rağmen ilgi çok güzel. Şarkıyı herkes ezberlemiş. Bazı şarkılar çıktığı hafta patlar ama bir hafta sonra herkes o şarkıdan bıkar. Bizim şarkılarımız öyle olmuyor. Kendi kendine ivmesi olan bir yolda ilerliyor.Şarkının sözleri eşime (Cansu Kurtcu) ait. Müziğini de birlikte yaptık.Herkesin yaşamında var olan bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz.Hepimiz bir şeylerle sınanıyoruz her gün. Ayrılık da bunlardan biri tabii...Evet, eğlenceli oluyor.Devamlı müzik var hayatımızda.İyi olanı bulmak için tartışıyoruz. 'Aynı işi yapan insanların birlikte olması zor' derler ama bence öyle değil.Kendi sınırlarınız varsa hiç problem olmuyor. Ben çalıyorum o söylüyor, o çalıyor ben söylüyorum.Bence bu en sağlıklısı. Biz Cansu ile çok keyifli, güzel bir ilişki yaşadık, sorunlarımızı evlenmeden önce aştık.İnanılmaz bir mutluluk.İnsan kendisi yaşamadan bu duyguyu anlaması mümkün değil. 'Bunun kelime olarak karşılığını bulurum' diyordum ama bulamıyorum; anlatmaya yetmiyor.Oğul ismini Cansu istiyordu, Vera'yı ben. İkiz olunca tartışmadan bitirdik işi.Oğul'u bana, Vera'yı Cansu'ya benzetiyorlar. Her sabah neşe ile uyanıyorum.Her şeye başka bir gözle bakıyorum.Çocukla bambaşka bir sorumluluk geliyor insana.İlk saniyeden itibaren 'Sen bizi yaşatacaksın' diyen iki varlık var. Benim gözümde dünya değişti, daha renkli görmeye başladım.Şu an Türkiye'de 'Bu konuda öngörülerim doğru çıkar' diyen adam zorlanır çünkü ortam çok değişken.Öngörülü olan birini bulsam maaşa bağlarım, kazancımın yüzde 30'unu verebilirim.Konserler çok keyifli geçiyor, ilgi çok güzel.Memleketimizin her şehri çok kıymetli. Her yere gidip insanlarımıza şarkılarımızı söyleyelim. Biz ne kadar bir arada olursak o kadar kuvvetli oluyoruz. Şarkılar da insanları bir arada tutuyor.Her zaman bir arada olacağız, bir arada gülüp ağlayacağız.Böylece daha kuvvetli bir ülke oluyoruz.Dünyada hiç kimse kendi toprağından bir karış vermek istemez. Bu binlerce, yüzbinlerce kez söylenmiş olmasına rağmen orada terör grupları var. Bugüne kadar kim Türkiye'nin herhangi bir toprağından bir avuç alıp götürebilmiş?Kimse götüremedi ve götüremeyecek. Neler denedi insanlar ama yapamadılar.Biz kendi sınırlarımızı korumakla yükümlüyüz. Bunu yapmak da bizim hakkımız.Ben bu operasyonun sonuna kadar arkasındayım. Bizim ordumuz, askerimiz, devletimiz çok kıymetli. Bu devlet sonsuza kadar yaşayacaksa; kendi topraklarını, insanını koruyarak yaşayacak. Bundan sonra inşallah askerlerimiz burunları bile kanamadan geri dönerler. Orada yapılması gerekenleri yapıp geri dönerler. Tek isteğimiz acı haber gelmesin. Her gün uyandığımda ilk iş haberlere bakıyorum; inşallah askerlerimize bir şey olmamıştır diye. Operasyonu destekliyoruz.İnsanlar kahvaltı yaparken üzerlerine roket atıyorlar.Onlar roket atarken bizim çiçek atacak halimiz yok! Şu an olması gereken oluyor.Çok yardımcıyım. Dördüncü ay bitti. Ben de evdeyim, onlara keyifle bakıyorum. Mama işini becerebiliyorum.Bebeklerin gazını çıkartma konusunda efsaneyim.Uykusuz da kalabiliyorum. Ben daha çok evde vakit geçiren bir adamım. Yıllarca bekar yaşadım.Bekar yaşayanlar zorunlu olarak evle ilgili eğitim almış oluyorlar.Mutfağa da girerim, özellikle ızgara işlerini severek yaparım.Çok güzel bir sürprizdi.İlkler hep özel ve güzel hissettirir.Ama bu hem çocuklardan, hem de Cansu'dan gelince çok daha özel oldu benim için. Notu evde saklıyorum, ömür boyu da saklayacağım.Biraz insanların anlatmakta zorlandığı şeyleri anlatan naif, dengeli bir adam gibi duruyorum; bu yüzden olabilir. Benim şarkılarımın karşılığı pozitif hüzündür. Hüzünlü olmasına rağmen yine de umut vâdeder.Tamamen körü körüne karamsarlığı sevmiyorum.Bazılarına 'Harcayacağın parayı git büfe al, daha iyi olur' diyorum Çünkü bu israf.Harcanan emek çöp olur.