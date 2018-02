Kürtleri savunmak o piyon teröristlere mi kaldı!

BUGÜN NELER OLDU

Altı yıl aradan sonra yeni albümü 'Konu Sen Olunca'yı Poll Production etiketiyle çıkaran ünlü şarkıcı İntizar ; yeni çalışmasını, hayallerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Zeytin Dalı Operasyonu'yla ilgili görüşlerini GÜNAYDIN'a anlattı...Albüm çıkış tarihimiz aslında 16 Şubat'tı. Çok hoşlandığım bir durum değil aslında. Takdir-i ilahi; sizin yaptığınız planla kainatın planı bazen birbirini tutmaz.Umarım bu bizim için daha bereketli, daha sağlıklı, daha uğurlu olur. Ama hoşlandığım bir şey değil tabii ki, bu emek hırsızlığı, adice yapılan bir şey. Sanırım Tarkan, Sibel Can ve bir de İbrahim Tatlıses bu durumdan muzdarip.Türkiye'nin en çok satan albümler listesine beşinci sıradan girdik. Uzun zamandır albüm yapmadığım için ilk defa albüm yapıyormuşum gibi heyecan içindeyim, bir tuhafım.En son 2012'de 'Özlemedin mi'yi çıkarmıştım.Sonrasında 'Paramparça', 'İffet', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi dizilere şarkı yapmaya ağırlık verdim.Aslında kendimle ilgili bir tanımım yok.Bir gün pop okurum, bir gün türkü, başka bir gün rock. Bir bakarsın sanat müziği albümü bile yapabilirim. Kısıtlamıyorum kendimi ama bu durum biraz da dizi yapımcılarımın tercihi.'Ihlamurlar Altında', 'Asi', 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilere sesimle katıldım; çok sevildi ve beğenildi.Aslında albümde Sibel Can'a, İbrahim Tatlıses'e, Tarkan'a ve Bülent Ersoy'a yaptığım dört şarkı var. Tarkan'a gönderecektim, kayboldu albüm telaşı içinde. Bülent Hanım'ın haberi var ama albümünü bir türlü çıkaramadığı için kendime sakladım. Sibel Hanım'ın bu durumdan haberi yok ama İbrahim Abi biliyor.İlhamımı her şeyden alabilirim. Senden de alabilirim, başka birinin anlattığı bir hikayeden de ama temelinde mutlak suretle kendi hayatım vardır.Kısacası etrafımdan besleniyorum. Bir de toplumu tanımak da gerekiyor.Mesela İngilizce şarkıların çoğunda küfürler var. Ben daha çok Adele dinleyicisiyim, o daha derli toplu şarkılar söylüyor.Ama pek çoğunun şarkılarında hiçbir mana yok. Onların toplumsal yapıları böyle ama bizim öyle değil; bizim kültürümüzde Karacoğlan, Pir Sultan, Aşık Veysel var.Son zamanlarda Aleyna Tilki'nin sesini çok beğeniyorum. Edis'i de çok seviyorum. Yeni jenerasyondan bu iki isim benim tercihim.Onları Instagram'da da takip ediyorum. Benim kötü sese tahammülüm yok. Çok popüler olabilir ama iyi olamayan bir sesi, iyi olmayan bir şarkıyı asla dinleyemiyorum. Nasıl saçma sapan insanlara bu şarkılar dayatılıyor görüyoruz.Bazı kişilerin elinde, böyle birtakım kişileri öne çıkarma planları var; çok kızıyorum.Kimi magazin starı olur, kimi halkın starı.Kürt kökenli bir sanatçı olarak Zeytin Dalı Operasyonu'nu destekliyorum. Şimdi nasıl ki terör örgütleri, Kürt halkının haklarını savunmuyorsa, ben de Kürt kökenli bir sanatçı olarak hiçbir zaman terör örgütlerini savunmuyorum.Çünkü onlar benim halkımı ve hakkımı savunmuyor. Onlar, yıllardır birilerinin kuklası olmuş durumda. Benim hakkımı ve halkımı savunmak o piyonlara kalmadı. Bu ülkede bir sürü Kürt kökenli sanatçı var, eminim onlar da benim gibi düşünüyor. Kalkıp da biz bunları söylediğimizde kendini bilmezler tarafından hunharca eleştiriliyoruz. Ama ortada bir gerçek var, bunu inkar eden insan değildir. Orada aslında en büyük zulmü Kürtler görüyor. Orada Kürt köyleri, Türkmen köyleri, milyonlarca Suriyeli var. Mevzu zaten Kürt meselesi değil, Kürtler'le hiçbir alakası yok. Durum tamamen Haçlı-İslam savaşı; benim kalbimin hissettiği bu. Türkiye'nin büyük bir zaferle çıkması lazım bence oradan. Halkın ve milletin sonuna kadar Mehmetçiği desteklemesi lazım çünkü aynı gemideyiz. Allah onları korusun, Allah bizleri oradan zaferle çıkmayı nasip etsin. Sonuna kadar Mehmetçiğin arkasındayım.Konserlere gittiğimde inanılmaz güzel reaksiyonlar alıyorum. Bazen beni 'Şöyle giyinebilir misin, buranı böyle yapabilir misin?' diye yönlendirmek isteyenler oluyor. Hayır, yapamam çünkü saçmalayamam, benim saçmalama lüksüm yok. Ben saçmaladığım anda biterim.Gezmeyi seviyorum.Türkiye'nin içi, dışı hiç fark etmez, her ay mutlaka bir yere giderim. Doğadan çok ilham alıyorum. Sessiz, huzurlu, yeşil bir doğada kalbimin bütün aşk kapıları açılıyor. Herkesi kucaklayacak kadar engin bir sevgiye sahibim. Şimdi bir organik otel projem var. Tamamen kadınlara yönelik olabilir.Yataklara, çarşaflara kadar her şey organik olacak.