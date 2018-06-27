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Fenerbahçe futbolcusu 'un sevgilisi ?

Fenerbahçeli futbolcu 'un sevgilisi olan tatilde fotoğraflanan 'ın kim olduğu en çok aranan konuların başında geliyor. Oyunculuk yaptığı dizilerdeki performansıyla kamuoyunda bilinen Sebahat Kumaş, Alper Potuk'la olan ilişkisiyle beraber kamuoyunda günden günde popülerleşen bir isim haline geliyor. Hal böyle olunca, Sebahat Kumaş ? ve nereli? soruları da sorulmaya başlıyor. Peki, ? Sebahat Kumaş kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 27.6.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 16:07
Fenerbahçe futbolcusu Alper Potuk'un sevgilisi Sebahat Kumaş kimdir?

Futbolcu 'la olan ilişkisiyle gündeme gelen oyuncu , Karagül isimli diziyle kamuoyunda tanındı. Güzelliğiyle dikkat çeken Kumaş, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la Çeşme'de görüntülenmesinin ardından sosyal medyada en çok araştırılan kişilerden birisi haline geldi. İşte, Sebahat Kumaş hakkındaki tüm detaylar...

SEBAHAT KUMAŞ KİMDİR?

1989 yılında Aydın'da dünyaya gelen Sebahat Kumaş, çocukluk yıllarını İzmir'de geçirmiştir. Lisenin ardından erken yaşlardan beri ilgisi olduğu fotoğrafçılık alanına yönelen Kumaş, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nde tamamladı.

Bir süre modellikte yapan Sebahat Kumaş 2009 yılında oyunculuğa adım attı. Arka Sıradakiler, Bahar Dalları, Adanalı, Türk Malı ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Kumaş, 2013 yılında ekranlara gelen Karagül adlı dizide canlandırdığı "Melek" karakteriyle popüler oldu.

Bu dizinin ardından Kalbimdeki Deniz dizisinde "Diyar Sarıkaya" rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.

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Fenerbahçe futbolcusu Alper Potuk'un sevgilisi Sebahat Kumaş kimdir?
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