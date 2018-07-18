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‘SBNO’ ile zirvede

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Yalın ‘SBNO’ ile zirvede
Pop müziğin başarılı ismi , sürpriz single'ı 'Sensiz Ben Ne Olayım' (SBNO) ile zirvede... Kısa süre önce müzikseverlerle buluşan 'Sensiz Ben Olayım'ın klibi, Youtube'de 1.5 milyonun üzerinde izlenirken, iTunes başta olmak üzere tüm dijital müzik platformlarında en çok indirilen yerli şarkılar arasında birinci sırada. Yalın, 'Sensiz Ben Ne Olayım' ile radyoların en çok çalan şarkılar listesinde. Söz ve müziği Yalın imzalı, düzenlemesi ise 'na ait şarkının klibi ise Hasan Kuyucu tarafından çekildi.
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Yalın ‘SBNO’ ile zirvede
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