Yalın ‘SBNO’ ile zirvede

Pop müziğin başarılı ismi Yalın
, sürpriz single'ı 'Sensiz Ben Ne Olayım' (SBNO) ile zirvede... Kısa süre önce müzikseverlerle buluşan 'Sensiz Ben Olayım'ın klibi, Youtube'de 1.5 milyonun üzerinde izlenirken, iTunes başta olmak üzere tüm dijital müzik platformlarında en çok indirilen yerli şarkılar arasında birinci sırada. Yalın, 'Sensiz Ben Ne Olayım' ile radyoların en çok çalan şarkılar listesinde. Söz ve müziği Yalın imzalı, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu
'na ait şarkının klibi ise Hasan Kuyucu tarafından çekildi.