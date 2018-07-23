Gecenin mavisi Ebru Gündeş

BUGÜN NELER OLDU

Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, önceki akşam Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Otel'de sevenleriyle buluştu. 'Karagözlüm' şarkısıyla sahneye çıkan Kaya, söylediği birbirinden farkı şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede yaklaşık üç saat kalan Kaya, 35 şarkı seslendirdi. Sahneden indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, birçok ünlü isim gibi köy hayatı yaşamaya karar verdiğini ve hayalinde hep köy hayatı yaşantısı oluğunu söyledi. Kaya, "Nerede yaşayacağımıza eşimle karar vereceğiz" dedi.