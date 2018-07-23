Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Gecenin mavisi Ebru Gündeş

Gecenin mavisi

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Gecenin mavisi Ebru Gündeş
Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, önceki akşam Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Otel'de sevenleriyle buluştu. 'Karagözlüm' şarkısıyla sahneye çıkan Kaya, söylediği birbirinden farkı şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede yaklaşık üç saat kalan Kaya, 35 şarkı seslendirdi. Sahneden indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, birçok ünlü isim gibi köy hayatı yaşamaya karar verdiğini ve hayalinde hep köy hayatı yaşantısı oluğunu söyledi. Kaya, "Nerede yaşayacağımıza eşimle karar vereceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gecenin mavisi Ebru Gündeş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN