Edis
ve Emina Jahoviç'in düet yaptığı 'Güzelliğine' adlı parça, bugün müzikseverlerle buluşuyor. Şarkıya Nihat Odabaşı
yönetmenliğinde klip de çekildi. 'Güzelliğine'nin söz yazarı Edis, "Bu şarkının içinde çok güzel bir dostluk var. İnsanlar o kimyayı hissedecek. Emina deli dolu, işini çok iyi yapan, çok profesyonel bir sanatçı" diye konuştu. Emina Jahoviç de Edis'e övgüler yağdırdı: "Hem aksanımdan, hem de eski eşim Mustafa (Sandal) burada sanatçı olduğu için kendi sınırımda kalmak istemiştim. Ama çok güzel bir şarkı geldi. Edis de benim en beğendiğim şarkıcı. Bence Edis, Türk müzik piyasasını değiştirecek."