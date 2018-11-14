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’den esprili yalanlama

, bir deri firmasıyla yaptıkları anlaşmanın yüzünden iptal edildiğine dair haberleri tiye aldı: “Deri, güderi, nubuk, süet firmasıyla görüşmem olmadı. Ama...”

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Murat Cemcir’den esprili yalanlama

Sıla ile Ahmet Kural arasında yaşanan olaylardan, Kural'ın oyuncu partneri Murat Cemcir'in de olumsuz etkilendiği iddia edilmişti. Kural ile Cemcir'in reklamlarında rol aldığı banka ile anlaşmaları iptal edilmişti. Ayrıca ikiliyle 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firmasının da olayın ardından sözleşmeyi askıya aldığı, Cemcir ile Kural'ın kaybının 5 milyon lirayı geçtiği öne sürülmüştü.

Murat Cemcir'den, önceki gün reklam anlaşmalarıyla ilgili iddialara esprili bir yanıt geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medyada şu notu paylaştı: 'Herhangi bir deri, güderi, nubuk, süet firmasıyla görüşmem olmamıştır. Ama geçen Kurban, bağış sırasına girdiğim doğrudur.'

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Murat Cemcir’den esprili yalanlama
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