Murat Boz’un sigortasız işçi çalıştırdığı kesinleşti!

Şarkıcı Murat Boz'un solist Ceren Yılmaz ve kareograf Mertkan Tapan, avukat Gökhan Alpertunga aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Avukat Alpertunga'nın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Ceren Yılmaz'ın 2009, Mertkan Tapan'ın ise 2007 yılında Boz'un yanında işe başladığı kaydedildi. Müvekkillerinin belli bir ücret karşılığında Boz'un yanında çalışmaya başladıklarını belirten avukat Alpertunga, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgeler, davalı tarafından teslim edilmemiş ve sigorta primleri de yatırılmamıştır. Müvekkillerimiz ücret karşılığı çalışmasına rağmen, işveren bunu göstermemiştir" denildi.

MAHKEME HAKLI BULDU

Müvekkillerinin Boz ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dilekçesine ekleyen avukat, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün bu çalışmaları sigortalı hizmetlerinden sayması gerektiğini belirtti. İş Mahkemesi'nde görülen hizmet tespit davasında, solist ve dansçının sigortasız çalıştığı süre belirlendi. Ceren Yılmaz'ın 910 gün, Mertkan Tapan'ın ise 1231 gün sigortasız çalıştığı tespit edildi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Boz, karara itiraz ederek yanlış karar verildiğini belirtti ve bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ceren Yılmaz'ı ve Mertkan Tapan'ı sigortasız çalıştığı kesinleşen Boz'un itirazı reddedildi. Karar, iki dansçının lehine onandı.