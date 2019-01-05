Yeşim Salkım, ‘seni bitireceğim’ diyor

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Gülben Ergen, kendisine tehdit, şantaj ve hakaret dolu sözler sarf eden Yeşim Salkım'ı savcılığa ihbar etti. Aralık ayında düzenlenen bir ödül töreni kapsamında Ergen, 38 okul açıp binlerce öğrenciye eğitim imkanı sağladığı için ödüle layık görülmüştü. Ancak sonrasında Salkım, Ergen aleyhinde televizyon kanallarında ve sosyal medya üzerinden açıklama yaparak onu eleştirdi.İddiaya göre; Salkım, ödül törenini düzenleyen Sinan Güzel'e şu mesajı attı: "Ben Hakan Uzan'ın eski karısıyım, bu işlerin nasıl gittiğini iyi bilirim. O ödül benim hakkımdı. O ahlaksız kadını davet edip ödül vereceğinize benim hakkımı yediniz. Bu iş artık kan davasına dönüştü. Beni davet bile etmediniz. Gülben Ergen'i bitireceğim. Benim o kadını yok etmeme engel olamayacaksınız." Güzel, Salkım'dan gelen mesajları Ergen'e göndererek dikkatli olması konusunda uyardı. Ergen ise İstanbul Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.Gülben Ergen, "Yeşim Salkım, bana ait olduğu iddia edilen görüntüleri herkese göstererek itibarımı zedeliyor. Kariyerime, saygınlığıma ve çocuklarıma zarar gelmesinden korkuyorum. Salkım'dan şikayetçiyim" diye ifade verdi. Bunun üzerine Salkım hakkında soruşturma başlatıldı.Gülben Ergen, Yeşim Salkım'ın attığı mesajları delil olarak sundu. Salkım hakkında soruşturma başlatıldı.