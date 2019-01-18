Bir döneme damga vurmuştu! Usta oyuncu Yalçın Dümer isyan etti
Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Yalçın Dümer, magazin programına konuk oldu. Canlı yayında evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın Dümer’in, canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle…
Giriş Tarihi: 18.1.2019 14:01Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 14:06
Oyuncu Yalçın Dümer, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Uzun zamandır mesleğini yapamadığını belirten Dümer, "Bana neden iş vermiyorlar bilmiyorum" dedi.