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Bir döneme damga vurmuştu! Usta oyuncu isyan etti

Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu , magazin programına konuk oldu. Canlı yayında evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın Dümer’in, canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle…

Giriş Tarihi: 18.1.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 14:06
Bir döneme damga vurmuştu! Usta oyuncu Yalçın Dümer isyan etti

Oyuncu , '2. Sayfa' programına konuk oldu. Uzun zamandır mesleğini yapamadığını belirten Dümer, "Bana neden iş vermiyorlar bilmiyorum" dedi.

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Bir döneme damga vurmuştu! Usta oyuncu Yalçın Dümer isyan etti
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