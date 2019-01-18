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bu defa yaptığı dansla dikkat çekti! ’un figürlerini yapmaya çalışırken…

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı bu defa 'ye özendi. Hatice, transparan kıyafetiyle dans ettiği o anları Instagram hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü yıldız Beyonce’ye özenen Hatice paylaştığı dans videosuna 'Bir Beyonce kadar olmasak da bizden de çıkacak bir şeyler' notunu yazdı…

Giriş Tarihi: 18.1.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 12:01
Hatice bu defa yaptığı dansla dikkat çekti! Beyonce’un figürlerini yapmaya çalışırken…

bu defa yaptığı dansla dikkat çekti! 'un figürlerini yapmaya çalışırken…

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Hatice bu defa yaptığı dansla dikkat çekti! Beyonce’un figürlerini yapmaya çalışırken…
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