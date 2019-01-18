Hatice bu defa yaptığı dansla dikkat çekti! Beyonce’un figürlerini yapmaya çalışırken…
Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice bu defa Beyonce'ye özendi. Hatice, transparan kıyafetiyle dans ettiği o anları Instagram hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü yıldız Beyonce’ye özenen Hatice paylaştığı dans videosuna 'Bir Beyonce kadar olmasak da bizden de çıkacak bir şeyler' notunu yazdı…
Giriş Tarihi: 18.1.2019 11:32Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 12:01
Hatice bu defa yaptığı dansla dikkat çekti! Beyonce'un figürlerini yapmaya çalışırken…