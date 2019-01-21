‘Demet’le aramız çok iyi bana sürpriz yaşgünü yapacak’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserlerinin ikinci gününde Haliç Kongre Merkezi'nde konser verdi. Üç bin kişinin katıldığı gecede Yener, özel sahne şovları, hit şarkıları ve iddialı kostümleriyle yine hem kulağa, hem göze hitap etti.Geçmişten günümüze sevilen tüm şarkılarını seslendiren Yener, konserinde Lübnanlı şarkıcı Faydee ile 'Gravity' adlı şarkıda düet yaptı. İkilinin performansı uzun süre ayakta alkışlandı. Konserin en ilginç anı ise Yener'in omuzlarda tüm salonu dolaştığı andı. Sevenleriyle bir araya gelip fotoğraf çektiren sanatçı, büyük sevgi seli ile karşılaştı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, şöyle konuştu: "Faydee bu konser için yaklaşık 20 saat uçtu. İngilizce şarkımızı bugün ilk kez söyleyeceğiz. Çok keyifli, çok heyecanlıyız. Klibimiz zaten hazır." Geçtiğimiz günlerde küs olduğu Demet Akalın'la barışan Yener, "Demet bana sürpriz doğum günü yapacakmış, bakalım, şu aralar çok iyiyiz. Sanal âlemde birbirimizi takıp ediyoruz" dedi.Müzik kariyerinin 19'uncu yılını doldurduğunu söyleyen Hande Yener, şöyle konuştu: "Ben konserlerime artık konser değil de, buluşma diyorum çünkü biz bir aileyiz. Birbirimizi görmek için aynı noktaya geliyoruz."