Melis Kaygılaroğlu, evlilik yıl dönümünü Instagram paylaşımıyla kutladı.
Oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.Güzel oyuncu Melis Kaygılaroğlu, oyuncu eşi Uraz Kaygılaroğlu'yla evliliklerinin 5. yıl dönümünü, Instagram hesabından paylaşım yaparak kutladı.
Giriş Tarihi: 13.3.2019 19:06Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 19:12
Melis Kaygılaroğlu, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından romantik bir payalaşım yaparak 5 yılı geride bıraktılar.