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Melis Kaygılaroğlu, evlilik yıl dönümünü Instagram paylaşımıyla kutladı.

Oyuncu , 2014 yılında meslektaşı ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.Güzel oyuncu Melis Kaygılaroğlu, oyuncu eşi Uraz Kaygılaroğlu'yla evliliklerinin 5. yıl dönümünü, Instagram hesabından paylaşım yaparak kutladı.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 19:12
Melis Kaygılaroğlu, evlilik yıl dönümünü Instagram paylaşımıyla kutladı.

Melis Kaygılaroğlu, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından romantik bir payalaşım yaparak 5 yılı geride bıraktılar.

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Melis Kaygılaroğlu, evlilik yıl dönümünü Instagram paylaşımıyla kutladı.
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