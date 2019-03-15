Şebnem Bozoklu: Bu film bana babamın vasiyeti

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı 'Türk İşi Dondurma' filminde rol alan Şebnem Bozoklu, GÜNAYDIN'a konuştu. Bugün gösterime giren filmde 'Gülsüm' adında yeni doğum yapmış bir anneyi oynayan Bozoklu'yla bir araya geldik.

'Türk İşi Dondurma' serüveni zor başladı değil mi?

Evet. Babamı kaybeder kaybetmez bu filmin setine girdim.

Flu bir dönemdi benim için aslında. Dört ay çalıştık bu film için ama gerçekten ilk iki ayını biraz bulanık hatırlıyorum. Aynı anda sekiz işi bir arada yapabilen Şebnem, bir anda sadece tek bir işe odaklanmak durumunda kaldı. Duygusal olarak zor bir dönemimde bu filmin setinde bulundum.