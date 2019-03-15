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: Bu film bana babamın vasiyeti

Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün hikayesini anlatan ‘Türk İşi Dondurma’da rol alan , “İstanbul’dan başka yerde yaşayamam” diyerek ekledi: Yurt dışındakiler Asya kıtasında uyanıp Avrupa’da işe gitmeme şaşırıyor, ‘Kaç saat sürüyor?’ diye soruyorlar.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 10:42
Şebnem Bozoklu: Bu film bana babamın vasiyeti

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı 'Türk İşi Dondurma' filminde rol alan , GÜNAYDIN'a konuştu. Bugün gösterime giren filmde 'Gülsüm' adında yeni doğum yapmış bir anneyi oynayan Bozoklu'yla bir araya geldik.
'Türk İşi Dondurma' serüveni zor başladı değil mi?
Evet. Babamı kaybeder kaybetmez bu filmin setine girdim.
Flu bir dönemdi benim için aslında. Dört ay çalıştık bu film için ama gerçekten ilk iki ayını biraz bulanık hatırlıyorum. Aynı anda sekiz işi bir arada yapabilen Şebnem, bir anda sadece tek bir işe odaklanmak durumunda kaldı. Duygusal olarak zor bir dönemimde bu filmin setinde bulundum.

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Şebnem Bozoklu: Bu film bana babamın vasiyeti
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