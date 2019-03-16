‘Canevim’izden vuracak!

BUGÜN NELER OLDU

'DiziATV'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane yapımları ekrana getiren ATV'den bomba gibi bir dizi daha geliyor: Canevim... Yapımcılığını Ata Türkoğlu/Koliba Film, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği dizinin çekimleri yakında başlayacak.Başrolünügenç yıldız Biran Damla Yılmaz'ın oynadığı dizide; Nihan Büyükağaç ve Simge Selçuk iki kilit karakteri canlandırıyor. Güçlü senaryosuyla izleyiciyi ekrana bağlayacak diziyi, Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura kaleme alıyor.