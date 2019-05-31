İbrahim Kutluay Edwina Sponza için kesenin ağzını açtı! İbrahim Kutluay aşkı Edwina Sponza’nın ayağını yerden kesti

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, aşkı Edwina Sponza'yı geçen hafta Yunanistan'a uçurdu. Kutluay, sosyetik yogacının rahatı için otelde kalmak yerine geceliği 20 bin liralık villa tuttu. İbo, bu jestiyle aşkının ayağını yerden kesti.

MİKONOS'UN YOLUNU TUTTU

İbrahim Kutluay, aşkı Edwina Sponza için kesenin ağzını açtı. Demet Şener'le boşanmasının ardından rahat bir nefes alan Kutluay, geçtiğimiz günlerde Sponza ile Yunanistan tatiline çıkmıştı. Aşklarını gizli saklı yaşadıkları dönemde de sık sık Komşu'ya giden Sponza ile Kutluay, bu kez Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'un yolunu tuttu. Şener'in "İki çocuğunun nafakasını ödemiyor" diyerek "İlgisiz baba" olmakla suçladığı Kutluay, aşkıyla çıktığı Yunanistan tatilinde moral depoladı.