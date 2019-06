Şarkıcı İzel: Müziği bırakıp çiftlikte koyunlarla yaşamayı düşündüm

Şarkıcı İzel, yedi yıl aradan sonra 'Kendiliğinden Olmalı' adlı albümünü çıkardı. Sahnelerden ve müzikten uzak kaldığı dönemde kendisini dinlediğini ve hayatında insan detoksu yaptığını belirten İzel, daha sonra "Benim şarkı söylemem lazım" deyip müziğe geri döndü. İzel ile yeni albümünü, yedi yıllık süreçte neler yaşadığını konuştuk...



Yedi yıl aradan sonra yeni albümünüzü çıkardınız. Neden bu kadar uzun bir ara verdiniz?

Çok sık albüm yapmıyorum zaten. Ancak bu yedi senede hiç görünmedim. O dönem menajerimle fikir ayrılığına düşmüştük. 5 yıllık sözleşmemiz vardı, ben de o sözleşme tarihinin bitmesini bekledim. Bu olayla birlikte ben de küstüm. 32 yıllık da bir yorgunluk var tabii. Konser yapmadım, şarkı söylemedim. Aralıksız yoğun konserleri olan ve yoğun çalışan benim gibi biri için bu ayrılık depresyona neden oldu. Benim işim gücüm şarkı söylemek. Öyle olunca da kendimi Kaz Dağları'na, ormanlara attım. Tatiller yaptım. Bu yedi yılı dinlenme dönemiymiş gibi düşündüm. Sonra yeni bir müzik şirketiyle anlaştım. Albümün hazırlık aşaması 1.5 yıl sürdü. Beni sevenler bu duruma çok isyan etti.



PARA MARA İSTEMEYİZ YETER Kİ SEN GERİ DÖN



Albümde kimlerle çalıştınız?

Yedi yıl sonra albüm yapmanın verdiği çok büyük sorumluluk vardı. Genelde ben albümlerinde tek besteciyle, tek aranjörle falan çalışırdım. Bu sefer birden çok insanla çalıştım. Bana çok güzel şarkılar hediye geldi. "Yeter artık, bunu okumak zorundasın para da istemiyoruz" dediler. Sezen Aksu, Çelik, Ercan, Sinan Akçıl hepsi şarkılarını hediye etti. Serdar Ayyıldız aranjmanları yaptı. Mehmet Güreli'nin 'Kimse Bilmez' şarkısı hariç hepsi yeni şarkı. 'Saçmalık' adlı şarkımıza Erkan Nas klip çekti.







ARIZA BİR TIPMIŞIM



Müziğe ara verdiğiniz dönemde nelerin değiştiğini gördünüz?

Her şey çok değişti. Bir ara müziği bırakmayı, çiftlikte tavuklar, koyunlarla yaşamayı düşündüm. Sonra hemen vazgeçtim. 'Daha inziva için çok erken. Benim şarkı söylemem lazım' dedim. Mikrofonu, sahneyi, şarkı söylemeyi özledim. Bu yedi yıllık süreçte insan detoksu da yaptım. Bir iki çocukluk arkadaşım kaldı. İnsan kimse ile görüşmediğinde yalnız hissediyor. O yalnızlığı da kendim istedim. Yalnız kaldığımda 'Bana şöyle yaptı' diye insanları suçluyordum. Sonra 'Bende de bir sorun var' deyip kendimdeki sorunları bulmaya çalıştım. Arıza bir tipmişim aslında. Benim de zorluklarım varmış. Bir de aşırı duygusalım. Benim grim yok. Bu dönemde biraz da griyi öğrenmeye çalıştım. Çünkü ben ya depresyondayım ya aşırı mutluyum. Ortası yok. Birisi ile her gün her dakika görüşeceğim ya da hiç görüşmeyeceğim. Herkesi affettim, bana kötülük yaptığını düşündüğüm insanları bile affettim. En zoru da kendimi affetmek oldu. Böyle bir sıyırdım açıkçası. İnsanın bir ara delirmesi gerekiyormuş. Dibi görüp bir ayağını vurup yüzeye çıkacaksın. Normalde ölümden korkan ben yaşamaktan korkar olmuştum.



CİLDİMLE BARIŞTIM



Sahneye ilk kaç yaşında çıktınız?

16 yaşında elimde mikrofonla sahnedeyim. Okul harçlığımı çıkartmak için Çelik ile gece üç işte çalışırdık. Taksim'de buz gibi havada dolmuş beklerdik. O dolmuşlarda şimdi bizim şarkılarımızın çalacağını düşünemezdik. O kadar enteresan ki hayat. Ben bir ara konser rekortmeniydim.



Bir dönem çok kilo aldığınız haberleri yapılmıştı. Şimdi o kiloları verdiniz mi?

7 kilo verdim, 10 kilo daha vereceğim. Benim kilodan önce cildimle barışmam önemliydi. Yıllarımı aldı cildimle barışmak. Birkaç ameliyat geçirdim ama çok iyi sonuç alamadım maalesef. Sinan Akçıl, bu konuda bana çok kızdı. 'O senin imajın. İşaretlisin' dedi. Ağzım burnum güzel. Yüzümdeki başka güzel şeyleri görmeye çalıştım. Kiloya gelince... Stresten bir dönem antidepresan ilaçlar kullandım. Bütün bunlardan da kurtulunca doğal olarak kilo verdim.







EVLAT EDİNEBİLİRİM



Bundan sonrası için hedefleriniz neler?

Dünyayı gezmek benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Ama biraz daha vakti var. Bir dönemler evlenip çoluk çocuğa karışma hayalim vardı.



Çocuk sahibi olmayı artık istemiyor musunuz?

Hep istiyordum. Her ilişkimde evleneceğimi zannettim. Ama her şey sizin planladığınız gibi olmuyor. 'Kızımız olacaktı', 'Bebek' şarkılarında mesajlar vermiştim. Ama galiba 30'dan sonra o istek geçmeye başladı. Bilmiyorum yine de kısmet. Ben daha kendimi yeni büyüttüm, bakmayın bu yaşta olduğuma.



İleride çocuğunuz olmadığı için pişman olabilir misiniz?

Evlat edinebilirim. Bu konuda Nilüfer'i takdir ediyorum. Çocuğun sizinle aynı kandan olması gerekmiyor. Çok muhtaç bebek var. Ben de bir bebek sahiplenirim. Bir de bir baba bulursak inşallah. (Gülüyor) Yarın ne olacağımız belli değil. Asla evlenmem demem.



Zor bir dönemden geçmiş, depresyon yaşamış biri olarak bu sürecinizi yazmayı düşünür müsünüz?

Evet aklımda var. Birkaç arkadaşım kafama soktu. 'Şarkı sözü gibi mesajlaşıyorsun' diyorlar. Edebiyatım çok iyidir. Edebiyat hocam popçu olduğumu duyunca çok üzülmüştü. (Gülüyor) Kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak, her şeyi içeren bir şey yazmak istiyorum.

