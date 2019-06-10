HÜLYA KOÇYİĞİT

Telif haklarında sonuca yaklaştık



Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyorum, aile olarak da böyleyiz. Cumhurbaşkanlığı Kültür- Sanat Politikaları Danışmanı olarak, haftada bir gün en az altı saatlik toplantılar yapıyoruz. Özellikle çocuklara kültür-sanatı sevdirmeye çalışıyoruz.

Sanatçıların sosyal güvenlikleri ve telif hakları konusunda çalışmalar yapıyoruz. Daha önce sonuç alınamamış ama sanırım biz sonuna geldik.

Cumhurbaşkanımız'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın vicdanı oldu. Müslüman bir kadın ve anne olarak insanlığa çok önemli projeler yapıyor. Kendisini çok takdir ediyorum.



'ALLAH BİZE MUCİZE VERDİ'

Biz, bizden öncekilerden el aldık, yeni nesil de bizden el alıyor. İyi bir proje, beni yeniden harekete geçirebilir.

Sosyal medya sarhoşluğu yaşıyoruz, bunu doğru kullanmayı da öğreneceğiz inşallah.

Oyunculukta ifade çok önemli. Bir oyuncunun, estetik ve botoks yaptırmaması lazım. Ben mesleğimi yapabilmek için hiç bu tür şeyler yaptırmadım.

Eşim Selim, 'Allah bize mucize verdi' diyor. Torununun çocuğunu sevmek çok güzel bir şeymiş, mucize gibi...

Annem, güçlü ve otoriter bir kadındı. Ben ondan aldığımı kızıma ve torunlarıma verdim. Çocuk ailede ne görürse, onu uygular.



AHMET KOÇ

Gencebay bağlamaya çok şey kattı



1997'de Şebnem Paker'le Eurovision'a katıldığımızda üçüncü olduk. Yerel enstrümanların ön planda olması dikkat çekmişti.

Buzukinin daha fazla tanınması beni üzüyor. Halbuki buzuki, bağlamanın bozulmuş halidir.

Bazı çevreler bağlamayı dar alana hapsetmişler ama bunu Orhan Gencebay kırdı. Bağlamaya çok şey kattı. Bana 'Bağlamayla Mozart, Beethoven çalınır mı?' diyorlar. Neden olmasın? İşte ben de bu bakışı kırdım. 'Hotel California', 'Godfather' ve 'Narcos' gibi eserleri bağlamayla çalınca bir farkındalık oluştu.



YEŞİM SALKIM

Her iyi insan iyi eş olamaz



Her iyi insan, iyi bir eş olacak diye bir şey yok. Benim eski eşim de (Hakan Uzan) iyi biriydi ama malesef iyi bir eş olamadı.

Keşke Eşkıya filminden sonra sinemaya ağırlık verseydim.

Bana tiyatrocu ol dediler ama gönlüm müziğe kaydı. Şimdi ikisi de çok kötü yapılıyor.

Emekliye ayrılmak istiyorum ama yaşım tutmuyor.

Sosyal medyada en güvenilir kadın seçildim. Lafından dönmeyen tek kadınım. Sözünün eri olmak önemli.



'PSİKOTERAPİYE BAŞLADIM'

Genç nesil, bizi çok tanımıyor.

Ben de kendimi anlatmak yerine kitap yazayım bari dedim. Benimle ilgili bilinmeyen şeyleri yazıyorım.

Kendimi aklamıyorum. Geçmişimle barıştım. Zor şeyler yaşadım, o yüzden yine psikoterapiye başladım.



DİLA

Kornomu satıp klip çektim



Konservatuvarda elinize ve dudak ve ağız yapınıza bakıyorlar. Bana sen çok güzel kornocu olursun dediler. O zamana kadar korno ne bilmiyorum. İnternetten baktık kocaman bir şey. Annem korktu, 'Sen bunu nasıl taşıyacaksın?' dedi. Dünyadaki en zor meslekler sıralamasında; maden işçiliğinden sonra korno çalmak geliyor. Nefes isteyen bir enstrüman. Artık çok fazla çalmasam da seviyorum. Klibi çekebilmek için kornomu sattım. 8 bin liraya almıştım...

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