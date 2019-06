Emre Kaya’nın kopya müziği

Pop müzikte kendi yaptığı bestelerle dikkat çekiyor Emre Kaya. Ancak son şarkısı tam bir koplaya- yapıştır olmuş. Daha önce de yazdığım gibi; rap müzik furyasının estiği şu günlerde Emre de son şarkısı 'Nefes'i rap tarzında seslendirmiş. Klibi hayli ilginç; çocuk istismarı, insana, hayvana şiddeti işlemiş, etkileyici buldum. Gerçi bu kadar şiddetin her klipte işlenmesinden de sıkıldım.

Gelelim esas konuya... Rap şarkılar milyon tıklanma rekoruna ulaşınca herkes rap'çi oldu ya; Emre de son şarkısında Reynmen'in şarkısının aranjesini almış, kopyala yapıştır yapmış. Reynmen'in 'Derdim Olsun' şarkısında aranjör Alican Özbuğutu ile çalışan Emre, Reynmen'in şarkısının altyapılarını kendi şarkısı 'Nefes'e birebir koplayatmış. Altyapı sound aynısının tıpkısı... Müziği bu kısır döngü bitirecek, yaratıcılık sıfır... Emre Kaya otur sıfır... Farklı olan kazanır... Bakın Ajda Pekkan'a; farklı ve star.

Sanatçı olmak ve star olabilmek; cesur yürekli olup yapılmayanı yapmaktır... Genç şarkıcılara bir tavsiye olsun.



SOSYAL MECRALARA DA TELİF HAKKI GELSİN Mİ?

Sosyal medyanın her an elimizin altında olması, müziğe bu kadar kısa ve hızlı sürede ulaşmamız bence müzik adına biraz üzücü. Çünkü eskiden albüm çıkınca heyecanla gider alınır ve kapağı incelenir, şarkılar tek tek dinlenilirdi. Artık dijital müzik indirme platformlarından hızlıca satın alınabiliyor. Müzik çabuk tüketilir oldu ve bir ağırlığı da kalmadı. Artık 'Ne kadar tıklandı? Aaa onun şarkısı sahte tıklanma' gibi sözler duymaya başladık. Kısaca, müzik de fastfood gibi çabuk tüketilir oldu. Bu arada halen telif hakları yasasında büyük boşluklar var ve sanatçılar sadece Youtube üzerinden telif alıyor.



ELLERE VAR BİZE YOK

Facebook, telif hakları konusunda yeni bir uygulama başlattı, artık şarkılar paylaşıldığında sanatçılara telif ödeneyiyor. Ancak Instagram medyasına ne demeli? Binlerce, yüzbinlerce kişi sanatçıların şarkılarını hoyratça çalıyor, paylaşıyor ve beğeniler alıyor. Bence Instagram'a da telif yasası uygulanmalı. Bu arada Instagram'da yabancı sanatçılara telif ödeniyormuş, yani ellere var da bize yok mu? Bizim sanatçılarımızın, söz yazarlarımızın ve müzisyenlerimizin de hakları korunmalı. Tüm müzik meslek birliklerine çağrım olsun.



YENİ NESİL ARABESKÇİ

Son yıllarda pop ve rap şarkıların altyapılarında hissettiğim arabesk müziği kan kaybetse de arabesk hiçbir zaman ölmez. Yeni bir isim olan Servet Ekmen, 'Sonbahar' isimli maxi single çalışmasıyla sektöre iddialı bir giriş yaptı. Beş şarkıdan oluşan projenin iki şarkısının söz ve müziğinde Servet'in imzası var.

Son dönemde arabesk müziğe büyük bir ilgi var, her sanatçı repertuvarına en azından bir arabesk şarkı ekliyor. Fakat bu tarzda üretim az, tüketim çok hale geldi. Bu yüzden Servet'in örnek olabileceğini düşünüyorum. Umarım yeni nesil yorumcular cover şarkılardan biraz olsun sıyrılıp biraz daha risk alıp yeni şarkılar üretmeye başlarlar.

BUGÜN NELER OLDU