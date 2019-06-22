Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’den talep ettiği tazminat dudak uçuklattı!

Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi. Feyza Aktan'ın 15 ay evli kaldığı şarkıcıdan 15 milyon lira tazminat talep ettiği iddia edildi.

ÇOCUĞUNUN VELAYETİNİ İSTEDİ

Önceki gün kafa karıştıran Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi.