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’ın ’den talep ettiği tazminat dudak uçuklattı!

Şarkıcı 'in 15 ay önce evlendiği oğlunun annesi ile nikah masasına oturmuştu. Sürekli boşanacakları haberleri çıkan çiftten Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde Babalar Günü'nde iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı. Tekrar boşanma haberleri ile gündeme gelen çiftten Özcan Deniz sessizliğini korurken, Feyza Aktan kısa sürede haberleri yalanladı. Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi. Feyza Aktan'ın şarkıcı Özcan Deniz’den talep ettiği tazminat ise…

Giriş Tarihi: 22.6.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 16:40
Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’den talep ettiği tazminat dudak uçuklattı!

ve eşi 'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi. Feyza Aktan'ın 15 ay evli kaldığı şarkıcıdan 15 milyon lira tazminat talep ettiği iddia edildi.

ÇOCUĞUNUN VELAYETİNİ İSTEDİ

Önceki gün kafa karıştıran Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi.

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Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’den talep ettiği tazminat dudak uçuklattı!
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