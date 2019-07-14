Bodrum’da neler oluyor?

ŞEYTAN ÜÇGENİ

TONLARCA SU AKTI

BODRUM'DA tatilciler zor günler geçiriyor! Geçtiğimiz günlerde meydana gelen üç olay yüzünden korku dolu anlar yaşandı. Gölköy'de su hattında bir patlama oldu.

Bir anda tonlarca su akmaya başladı, etrafa büyük taşlar saçıldı. Barış Akarsu'nun da hayatını kaybettiği Torba'daki kavşakta yine bir kaza oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, orman yoluna doğru hızla ilerleyerek ağaçlara çarpıp durdu. Önceki gün de Türkbükü'ne domuzlar indi. Yemek arayan yaban domuzları tatilcilere panik yaşattı.





GÖLKÖY'DE su hattında meydana gelen patlama sonucunda yolda derin yarıklar oluştu. Etrafa saçılan büyük taşlar yüzünden yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.



TORBA'DA 'ölüm kavşağı' olarak bilinen yerde yine kaza yaşandı.

Hız yapan BMW marka araç, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir otomobile çarptı, ardından da ormana doğru uçtu. Kazanın ardından trafik felç oldu.





TÜRKBÜKÜ'NE domuzlar indi. Çöplerde yiyecek arayan yaban domuzları, küçük su deresini kullanarak denize kadar ulaştı. Sürü halinde gezen domuzlar yüzünden tatilciler rahat yürüyemiyor.