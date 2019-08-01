Bir Zamanlar Çukurova Seul'de yarışacak

Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde iki ödüle birden aday gösterildi. En İyi Erkek Oyuncu dalında Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncusu Uğur Güneş aday oldu. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın da oynadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', bugüne kadar 15 ülkeye satıldı.
Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:43Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:47
Atv'nin büyük ilgi gören dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 14'üncü kez dağıtılacak ve 61 ülkeden 270 yapımın başvurduğu Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde yarışacak.