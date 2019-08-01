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Seul'de yarışacak

Atv dizisi , Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde iki ödüle birden aday gösterildi. En İyi Erkek Oyuncu dalında Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncusu Uğur Güneş aday oldu. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın da oynadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', bugüne kadar 15 ülkeye satıldı.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:47
Bir Zamanlar Çukurova Seul'de yarışacak

Atv'nin büyük ilgi gören dizisi '', 14'üncü kez dağıtılacak ve 61 ülkeden 270 yapımın başvurduğu Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde yarışacak.

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Bir Zamanlar Çukurova Seul'de yarışacak
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