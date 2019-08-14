‘Mekanın sahibi Ebru Gündeş ve Tarkan’dır’

BUGÜN NELER OLDU

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Kıbrıs Girne'deki Viva Casino'da sahneye çıktı. Gazetecilerle konuşan Ersoy, bayramın ilk gecesinde Bodrum Azka Otel'in sahnesinde yaşadığı gerginlikle ilgili esprili bir açıklama yaptı: "Orkestra değil, ses teknisyenine sahneden seslendim. Tarkan şarkısı playback'ti, ben içeriden okuyarak çıkıyorum. Ben çıkmayınca, ses teknisyeni şarkıyı kesmiş. Sahtekarlığım çıktı ortaya. Ben Allah'ına kadar canlı okuyan biriyim. Benim üzerime de kimse kolay kolay okuyamaz. Bir İbrahim (Tatlıses) Bey vardı, Allah'ına kadar okurdu, bir de ben okurum. Hiç mütevazı olamayacağım." Ersoy, Hadise'nin Harbiye Açıkhava'daki "Mekanın sahibi geri geldi" cümlesiyle ilgili de şu yorumu yaptı: "Hadise Harbiye'de çok güzeldi; o Lopez mi nedir, o da öyle giyinmişti. Bizden de bizim kızın yapması hoşuma gitti. Güzel de taşıdı kostümlerini. Kalçaları, kum saati gibi, çok hoşuma gitti. Ama mekanın sahibi olunca tuhaf oluyor, çünkü Tarkan beyefendi var, sanki ben doğurmuşum gibi gördüğüm Ebru Gündeş var. Oranın sahibi bence Ebru Gündeş ve Tarkan."